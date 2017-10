Eintracht Frankfurt: David gegen Goliath in Schweinfurt: Kovac warnt vor Viertligist

Eintracht Frankfurt will am Dienstag in die dritte Pokalrunde einziehen. Der Gegner spielt nur in der Regionalliga Bayern. Trainer Kovac nimmt ihn trotzdem sehr ernst.

Am Samstag ging es noch gegen den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Nur drei Tage später heißt der Gegner 1. FC Schweinfurt 05. Das muss ein Fußball-Profi erst einmal ohne Spannungsabfall bewältigen. Folglich warnte Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac vor dem Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) auch: «Man darf nicht denken, dass man gegen Dortmund 100 Prozent geben muss und gegen Schweinfurt weniger. Dass kann sich keine Mannschaft der Welt erlauben», sagte er. «Der David möchte den Goliath umstoßen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch Viertligisten einen Erstligisten aus dem Pokal kegeln können.»

Bilderstrecke Einzelkritik Eintracht gegen BVB: Wolf, Gacinovic und Willems mit Top-Noten

Wie ernst Kovac dieses Spiel beim Tabellenvierten der Regionalliga Bayern nimmt, erzählte er am Montag bei einer Pressekonferenz. «Wir haben den Gegner fünf oder sechs Mal beobachtet», sagte er. «Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Die Spieler sind wie vor jedem Bundesliga-Spiel zu 100 Prozent vorbereitet.»

Nur weitere drei Tage später muss die Eintracht in der Bundesliga schon wieder im Rhein-Main-Derby bei Mainz 05 antreten. Aber ihr Trainer denkt trotzdem nicht daran, seine besten Spieler am Dienstag im Pokal zu schonen. «Ich werde nicht alle elf Spieler austauschen», sagte er. «Zwei Spieler sind im Vergleich zum Dortmund-Spiel nicht dabei. Es kann sein, dass auf einer oder zwei weiteren Positionen noch etwas passiert.» Mehr aber nicht, denn: «Ich will weiterkommen. Das Spiel gegen Mainz ist noch weit weg.»

Eintracht Frankfurt Schwere Knieverletzung: Chandler muss operiert werden Timothy Chandler, der nach 37 Minuten verletzt vom Platz musste, hat sich einen Meniskusriss zugezogen und muss operiert werden. Sein Ausfall trifft die Eintracht schwer. clearing

Die beiden Spieler, die am Dienstag ausfallen werden, sind zwei wichtige Verteidiger: Timothy Chandler hat gegen Dortmund eine schwere Knieverletzung erlitten, David Abraham ist nach seiner Roten Karte in der ersten Runde gesperrt. Der Neuzugang Carlos Salcedo aus Mexiko kommt als Ersatz für beide infrage, da er in der Abwehr sowohl auf der rechten Seite als auch im Zentrum spielen kann. Ein Kandidat für den Außenverteidiger-Posten ist aber auch Marius Wolf. «Wir wollen von der ersten Minute an zeigen, wer der Erstligist ist und in die nächste Runde einziehen will», sagte Kovac.

(dpa)