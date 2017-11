Eintracht Frankfurt: Der Ärger um das Ausgleichstor

Die Eintracht kassierte in der Nachspielzeit den späten Ausgleich bei der TSG Hoffenheim. Vor dem Tor pfiff Schiedsrichter Felix Zwayer ein zweifelhaftes Foulspiel ab. Eine Fehlentscheidung?

Der späte Hoffenheimer Ausgleich war für die zuletzt selbst mehrfach vom Last-Minute-Glück begünstigte Frankfurter Eintracht eine bittere Schlusspointe – umso mehr, als sich um die Entstehung trefflich streiten ließ. „Den Freistoß kurz vor Schluss, der zum Gegentor führte, hat nur Felix Zwayer gesehen“, klagte Sportvorstand Fredi Bobic über die Schiedsrichterentscheidung nach einer Szene zwischen dem Frankfurter Angreifer Luka Jovic und dem Hoffenheimer Nico Schulz in der gegnerischen Hälfte. Für Trainer Niko Kovac war „das kein Foul, das reicht nicht für einen Pfiff“. Und Bobic ergänzte: „Das sind zwar noch 60, 70 Meter bis zum Tor, aber so entsteht das.“

Hinzu kam, dass die Hoffenheimer den Tatort um 15, 20 Meter verlegten, um den Freistoß weiter vorne und schneller auszuführen – was Zwayer duldete, obwohl er zuvor gleich zwei Frankfurter Freistöße wegen nur zwei, drei Metern zurückgepfiffen hatte. Der schnelle Joker Serge Gnabry nutzte es aus, dass die nach ihrem Konter noch unsortierte Eintracht ein einziges Mal etwas Platz ließ. Marius Wolf war noch zu weit vorne, Carlos Salcedo auf der rechten Seite alleine gegen den frischen Gnabry und in dieser Szene nach 91 Minuten auch einmal nicht auf der Hohe – und in der Mitte vollendete Mark Uth die Vorlage.

Mit dem Schiedsrichter wollte Niko Kovac indes nicht lange hadern. „Das war nicht das Problem. Wir haben einfach nicht gut reagiert“, nahm er die Seinen in die Pflicht und hätte sich dabei auch etwas mehr Cleverness erwünscht: „Zum Schluss darf nichts mehr passieren. Ganz ehrlich, da darf der Ball gar nicht mehr im Spielfeld sein“, mahnte der Trainer unumwunden an. „Da liege ich auf dem Boden oder der Ball ist in der Luft oder außerhalb des Spielfeldes. Da wird nicht mehr Fußball gespielt. Das ist internationale Qualität.“ mka