Eintracht Frankfurt: Der Bayern-Check: Wie eine gut geölte Maschine

Bilderstrecke Eintracht vs. München: Das etwas andere Duell "Mann gegen Mann"

Friede, Freude, Eierkuchen. Gerade wurde Arsenal London in der Champions League derart rasiert, dass in den Supermärkten der englischen Hauptstadt kurzzeitig eine Aftershave-Knappheit einsetzte. In der Liga zieht der FC Bayern einsam seine Kreise an der Spitze und marschiert ungestört in Richtung fünfter Meisterschaft in Folge. Einziger kleiner Wermutstropfen ist das angekündigte Karriereende Xabi Alonsos, das aber auch nicht unbedingt überraschend kommt. Der Mann hat schließlich schon so viele Titel geholt, der müsste eigentlich schon 50 sein.Der Dusel. Mal ehrlich: Jeder einzelne Spieler, der bei den Bayern einen Vertrag unterschreibt, ist ein Star. Aber auch Stars haben lediglich eine Handvoll Jahre, in der sie ihre Höchstleistung bringen können. Und während all die Müllers, Breitners, Matthäus' und Effenbergs früher oder später die Schuhe an den Nagel hingen, blieb eine einzige Konstante bis heute bestehen: Der Bayern-Dusel. Allein zu Beginn der Rückrunde wurden drei Spiele in den letzten Minuten des Spiels zu Gunsten der Münchner entschieden, von all den Last-Minute-Siegen der letzten Jahre und Jahrzehnte mal ganz zu schweigen. Der Gedanke liegt nahe, dass wenn die Bayern ab der 87. Minute nicht so ein unverschämtes Glück hätten, sie nur ein stinknormaler Bundesligaklub wären, mit zwei, drei Meisterschalen und ebenso vielen Abstiegen, derzeit irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga. Vielleicht.SSSRSSRSSSSSSSS. Was sich liest wie das Geräusch eines defekten Rasenmähers, ist in Wirklichkeit die Bilanz der letzten 15 wettbewerbsübergreifenden Spiele der Münchner, in denen sie lediglich zweimal Remis spielten, ansonsten alles aus dem Weg mia-san-mia-ten. Was das Bild des defekten Rasenmähers unpassend erscheinen lässt. Die Bayern sind im Frühjahr 2017 eine gut geölte Maschine, die in großen Schritten entspannt auf die 27. Meisterschaft zutuckert.Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt keine sportlichere Familie als die Lewandowskis. Zunächst ist da natürlich Robert Lewandowski, der derzeit der beste Mittelstürmer der Welt sein dürfte. Sein Vater Krysztof war erfolgreicher Judoka, seine Mutter Iwona spielte in der höchsten polnischen Liga Volleyball. Und dann wäre da noch Lewandowskis Ehefrau Anna, die 2013 Karate-Weltmeisterin mit der polnischen Nationalmannschaft wurde. Man könnte eigentlich im Voraus schon polnische Nationaltrikots in sämtlichen Sportarten für die nächsten Generationen mit „Lewandowski“ beflocken.Die altgediente Hymne „Stern des Südens“ versammelt ja eigentlich schon alles, was die Bayern ausmacht. Sie hat aber einen entscheidenden Fehler: Es ist lediglich vom Süden die Rede, mittlerweile ist aber der FC Bayern ja im gesamten Land uneinholbar und auf dem besten Wege, zu einer der absoluten Top-Adressen der Welt zu werden. Wäre es also mittlerweile nicht passender, gleich ganz auf Queens „We are the Champions“ umzuschwenken? Schließlich passt da nicht nur der Text wie die Faust aufs Auge, das Lied wird ja sowieso schon ständig in München angestimmt, jedesmal, wenn ein neuer Titel dazukommt. Also gefühlt alle paar Wochen.Angesichts des durch die Grippewelle arg ausgedünnten Kaders sieht sich Nico Kovac zu außergewöhnlichen Maßnahmen gezwungen und nominiert Oka Nikolov und Christoph Preuß für das Spiel gegen die Bayern nach. Nachdem Nikolov 62 Torschüsse pariert, ist es schließlich Preuß, der den Rekordmeister mit seinem Fallrückzieher in der zweiten Hälfte ins Mark trifft. Aufgrund eines Fabrikationsfehlers seiner Uhr pfeift Schiedsrichter Markus Schmidt bereits zur 87. Minute ab, auch der Bayern-Dusel kann also nicht mehr greifen: 1:0 für die Eintracht.