Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC: Der Berlin-Check: Herthas Trumpf ist Oldie-Bomber Ibisevic

Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel wirft er einen ganz eigenen Blick auf den Gegner. Diesmal Hertha BSC: Warum die Hertha auch „Seebär“ heißt und Herthinho bald von einem Murmeltier ersetzt werden könnte.

Das ist los beim Gegner:

Frust. In der Vorwoche war Hertha BSC 90 Minuten lang die bessere Mannschaft, ja sogar die angezeigten fünf Minuten Nachspielzeit hielten die Berliner gegen die großen Bayern die 1:0-Führung fest. Dann aber, als das Spiel längst hätte vorbei sein müssen, stocherte Robert Lewandowski in der bereits 97. Minute eine allerletzte Chance doch noch über die Linie und die Hertha musste die Mutter aller gefühlter Niederlagen hinnehmen. Im Nachgang des 1:1 kam es dann zu zahlreichen Unappetitlichkeiten, namentlich einer zünftigen Rudelbildung auf dem Rasen, einer Spuckattacke eines Hertha-Fans auf FCB-Trainer Carlo Ancelotti und dessen anschließenden Stinkefinger in Richtung Tribüne. Ziemlich viel Bambule für ein Unentschieden.

Der Star des Teams:

Vedad Ibisevic. Noch vor zwei Jahren saß der Bosnier beim VfB Stuttgart derart oft auf der Tribüne, dass seine Perspektiven nur dann noch hätten schlechter sein können, wenn man ihm die Augen verbunden hätte. Es folgte der Wechsel zur Hertha, wo er zum Top-Torjäger, Kapitän und sechst-erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Bundesligageschichte aufstieg. Und das in einem Alter, in dem andere Kicker schon voller Vorfreude gemächlichen Sonntagen auf dem Golfplatz entgegen sehen. Übrigens: Einst war es Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic, der Ibisevic nach Stuttgart lotste. Der Mann versteht halt sein Geschäft.

Die Formkurve:

Traditionell durchwachsen. In Berlin droht es nämlich gerade zur Tradition zu werden, dass sich die Hertha nach einer passablen Hinrunde das Erreichte in der Rückrunde mit dem Hintern wieder einreißt. Auch der Start ins Jahr 2017 verläuft nicht so geschmeidig: Drei Niederlagen stehen ein Sieg gegen Ingolstadt und das Remis gegen die Bayern entgegen. Sollte Hertha auch gegen Frankfurt keinen Dreier einfahren, könne man darüber nachdenken, Herthinho, den Bären zu feuern, und den Posten des Vereinsmaskottchens mit einem Murmeltier besetzen, das dann in der Rückrunde täglich aus dem Mittelfeld der Liga grüßt.

Angeberwissen über den Club:

Den ungewöhnlichen Vereinsnamen Hertha übernahm der Klub einst von einem Berliner Fahrgastschiff. Als die Gründer des Clubs, die Brüderpaare Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz, 1892 auf der Suche nach einem passenden Namen für ihren Fußballklub waren, kam Fritz Lindner auf die Idee, den Verein Hertha zu nennen. Er war mit seinem Vater kurz zuvor auf dem Hertha-Dampfer auf der Havel gefahren. Die Vereinsfarben waren zunächst blau, weiß und gelb, nach den Farben des Dampfer-Schornsteins, wobei das Gelb kurz danach verschwand. Zwischendurch hieß der Dampfer, der 1964 beinahe auf dem Schrottplatz gelandet wäre, übrigens von 1947 bis 1969 „Seid bereit“ und von 1971 bis 2002 „Seebär“. Warum sich der Verein damals nicht in das schneidige „Seid bereit BSC“ oder das sympathisch-gemütliche Seebär BSC umbenannt hat, bleibt schleierhaft.

Wenn dieser Verein ein GIF wäre, dann:





via GIPHY

Spuckattacken auf den Rängen? Kann nicht sein. Oder doch? Hier ein Blick auf die Tribüne.

Was sich viel besser als Vereinshymne eignen würde:



Nichts gegen Frank Zander und sein schunkeliges „Nur nach Hause“, aber was die Fanszene aktuell umtreibt wie kaum ein anderes Thema, sind die rosafarbenen Auswärtstrikots, die bei fast jeder Auswärtsfahrt von den Anhängern Herthas mit „Nur echt in Blau-Weiß“-Bannern protestiert werden. Um dem Genörgel von den Rängen entgegenzutreten, könnte der Klub möglicherweise auf ein legendäres Musik-Tanz-Mode-Katastrophenkabarett aus der ZDF-Sportstudio-Geschichte zurückgreifen. Fehlt noch ein schmissiger Text über das Samba-Geflöte im Clip, und schon ließe sich den Fans per Musikvideo zeigen, dass es um ihre Auswärtstrikots noch viel Schlimmer bestellt sein könnte.



Warum die Eintracht gewinnt:

Obwohl die Eintracht defensiv mit dem allerletzten Aufgebot verteidigt, kann die SGE die Null halten. Das liegt vor allem auch an Keeper Lukas Hradecky, der die Bälle aus Solidarität mit Carlo Ancelotti am Samstag ausschließlich mit seinen Mittelfingern von der Linie fischt und aus dem Strafraum boxt. In der achten Minute der Nachspielzeit, zwei waren angezeigt, verwandelt schließlich Makoto Hasebe aus dem Gewühl im Berliner Strafraum heraus eine allerletzte Chance zum 1:0: Aus zehn Zentimetern trifft der Japaner souverän mit Hilfe der Lattenunterkante.

