Eintracht Frankfurt: Der Freiburg- Check: Wie die Gebrauchsanleitung eines Wagenhebers

Das Übliche: Freiburg spielt als Aufsteiger eine gute bis sehr gute Saison, was dazu führt, dass finanzstärkere Teams die Leistungsträger aus dem Breisgau wegkaufen, was dann zur Konsequenz hat, dass der SC in der Folgesaison wieder gegen den Abstieg spielt. Aktuell sind die Stützen des Teams Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp. Ersterer wird heftig von Hertha BSC umworben, letzterer von eigentlich jedem Bundesligisten, der einen Manager mit zwei funktionierenden Augen beschäftigt. So geht das Spielchen seit seligen Breisgau-Brasilianer-Tagen um Cardoso, Todt und Heinrich, und so geht es wohl auch dieses Jahr wieder. Der SC Freiburg: Ein Fußballclub gewordenes „Die Großen fressen die Kleinen.“Nils Petersen. Der Mann ist zwar schon lange kein Stammspieler mehr beim Sportclub, ebendies macht ihn aber so gefährlich. Mit mittlerweile 15 Toren bei 44 Einwechslungen in der Bundesliga ist Petersen hinter Alexander Zickler (18 Joker-Tore) der zweiterfolgreichste Einwechsel-Torjäger der Ligageschichte. Aber wo wüsste man das besser als in Frankfurt, schließlich traf Petersen 2015 gegen die Eintracht nach seiner Einwechslung sogar dreifach. Der Mann ist ein derart guter Joker, man sollte ihn für die nächste Batman-Verfilmung buchen.Hoch, runter, hoch, runter: Die Bilanz des SC Freiburg liest sich wie die Gebrauchsanleitung eines Wagenhebers. Der SC startete mit einer Niederlage gegen die Bayern in die Rückrunde, gewann dann gegen Hertha, verlor gegen Gladbach, besiegte Köln, spielte Remis gegen den HSV und verlor gegen Dortmund. Dem Gesetz der Serie müsste nun also ein Sieg gegen die Eintr...., ach, lassen wir das.Wenn man es mit der Lizenzierung ganz, aber wirklich ganz genau nehmen würde, dürfte der SC Freiburg gar nicht am Bundesliga-Spielbetrieb teilnehmen. Das Spielfeld in der Schwarzwald-Arena entspricht nämlich nicht den Verbands-Normen und ist etwa 4,5 Meter zu kurz, der SC darf nur mit einer Sondergenehmigung des DFB im eigenen Stadion antreten. Dass die Elfmeter in Freiburg deswegen aus sechseinhalb Meter ausgeführt werden, ist allerdings nur ein Gerücht. Sehr zum Leidwesen der Frankfurter Elfer-„Spezialisten“.Nach 22 Spieltagen als Aufsteiger mit 30 Punkten auf Platz neun, und dann auch noch Anschluss nach oben? Läuft nicht schlecht beim SC Freiburg.Da die Hymne des SC Freiburg wirklich absolut unspektakulär ist, nutzen wir die Zeit lieber und lauschen den klugen und wichtigen Worten von Christian Streich, einem Mann, der ganz offensichtlich über den Tellerrand schaut. Danke dafür.Nach seiner Einwechslung im Pokal spielt Marco Russ überraschend von Beginn an für den gesperrten David Abraham und besorgt das 1:0 gleich mal selbst – natürlich standesgemäß per Gänsehaut. Nachdem die Freiburger die SGE mit einer bei Arminia Bielefeld abgeguckten Taktik an den Rande des Ausgleichs bringen, ist es schließlich Danny Blum, der sämtliche seiner 240 PS in seinen Füßen zu einem 80-Meter-Sprint nutzt und zum 2:0-Endstand abschließt. Kleines Bonbon für die Fans: Von der Atmosphäre im Waldstadion überwältigt, unterschreiben Grifo und Philipp noch im Spielertunnel langfristige Verträge bei der Eintracht.