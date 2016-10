Eintracht Frankfurt: Der Musterschüler: Jesus Vallejo zeigt, dass auch Leihgaben der Eintracht helfen können

Die Begegnung mit den großen Bayern war am Samstagnachmittag kaum eine Minute alt, da bekam Jesus Vallejo von seinem Torwart Lukas Hradecky einen etwas undankbaren Ball auf den Fuß serviert. Am linken Rand des eigenen Strafraums, bedrängt von den Münchner Superstars Arjen Robben und Thomas Müller. So mancher Bundesliga-Fußballer wäre in dieser Not gewiss schon froh gewesen, die Kugel unfallfrei nach vorne oder wenigstens ins Aus zu dreschen. Und Vallejo? Schob sie ganz einfach durch Robbens Beine, zu Kollege Bastian Oczipka, ebenso frech wie abgeklärt. „Eiskalt, der Bursche“, sagte sein Trainer Niko Kovac hinterher zu dieser Szene, mit anerkennendem Grinsen.

Es war nicht der einzige Beitrag des Innenverteidigers zu dem überraschenden 2:2 der Frankfurter Eintracht gegen die Münchner Rekordmeister. Dabei können selbst Trainer und Mitspieler manchmal kaum glauben, dass die Leihgabe von Real Madrid erst 19 Jahre alt ist – wenn man sieht, wie ausgebufft und ruhig, mit wie viel Übersicht Vallejo sogar gegen diesen Branchenriesen zu Werke geht. „Es ist beeindruckend, wie weit er für sein Alter ist“, urteilte Niko Kovac unlängst. So etwas habe er noch nicht erlebt. Der Lerneifer Vallejos, sein Fleiß auf und neben dem Trainingsplatz sind innerhalb des Clubs schon fast sagenumwoben.

Bilderstrecke So haben sich die Adler gegen die Bayern geschlagen

„Er beschäftigt sich zu hundert Prozent mit dem Job und ist sehr wissbegierig. Das ist die richtige Mentalität für uns und für ihn selbst“, lobte Fußballlehrer Kovac seinen Musterschüler, der nebenbei ein Fernstudium in Sport und Sportwissenschaften betreibt.

„Jesus ist eine Maschine“

„Ich glaube, dass ich die Dinge einfach normal angehe, in jeder Lebenssituation. Ich habe mir auch keinen Kopf darüber gemacht, ob ich reif bin oder weniger reif“, antwortete Vallejo kürzlich in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau auf die Frage, wie man mit 19 schon so abgeklärt sein kann. Verantwortung hat er früh übernommen, als Kapitän in Spaniens Auswahlmannschaften und bei Real Saragossa, seinem Heimatverein. In Frankfurt weiß man inzwischen, warum er Real Madrid 2015 fünf Millionen Euro wert war – das ruhmreiche Real kaufte ihn, gab ihm einen Sechsjahresvertrag und verlieh ihn gleich wieder zurück nach Saragossa, in Spaniens Zweite Liga. In diesem Sommer ging es zur Eintracht weiter. Irgendwann aber soll er eine feste Größe bei den Königlichen werden.

Kovac traut dem jenseits des Rasens stets bescheidenen und höflichen Spanier eine solch große Karriere zu – „wenn er gesund bleibt.“ Tatsächlich hatte Vallejo schon immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen. Weite Teile der Vorbereitung verpasste er wegen einer leidigen Verletzung, die er noch aus Spanien mitgebracht hatte. Trotzdem war er sofort auf Betriebstemperatur, als er gebraucht wurde. Trainer Kovac hatte da keine Bedenken: „Jesus ist eine Maschine“, sagte er seinerzeit. Aus seiner Elf ist der Verteidiger, der fast ohne Fouls auskommt und viele Situationen unauffällig bereinigt, bevor sie überhaupt brenzlig werden, seit dem zweiten Spieltag und der Rotsperre von Kollege Michael Hector nicht mehr wegzudenken.

Auf der Walz

Das ist ganz im Sinne der Real-Bosse: Das Auslandssemester gehört zum Reifeprozess, es ist ein typischer Teil des Ausbildungsweges bei den großen Clubs Europas, die Heerscharen von Talenten verpflichten, und sie dann erst einmal auf die Walz schicken – um Wettkampfhärte zu lernen, Spielpraxis zu sammeln. Für Vallejo war Frankfurt dabei die „richtige Entscheidung. Hier passt einfach alles. Besser könnte es gar nicht laufen.“

Umgekehrt ist er das beste Beispiel dafür, dass auch Leihgaben der Eintracht enorm weiterhelfen können. Im Umfeld war das runde halbe Dutzend Neuverpflichtungen dieser Art vor dem Saisonstart zum Teil kritisch gesehen worden. Nicht nur, aber vor allem Vallejo beweist, dass man sich auch als Auslandsstudent voll für seinen Verein einbringen kann. Der wirtschaftliche Vorteil geht zumindest in seinem Fall mit einem sportlicher Mehrwert einher. Ein Juwel von den Königlichen? Das könnte sich die Eintracht normalerweise niemals leisten. Vallejos Marktwert dürfte bei rund zehn Millionen Euro liegen. So schätzt man sich glücklich, einen solchen Klassemann wenigstens ein Jahr in eigenen Reihen zu wissen.

Das Fachmagazin Kicker führt ihn unter den 15 Bundesliga-Feldspielern mit den besten Noten. Zu gerne würde man ihn noch ein weiteres Jahr ausleihen. Sportdirektor Fredi Bobic hat schon angekündigt, demnächst nach Madrid fliegen zu wollen, um mit Reals Granden darüber zu verhandeln. Er weiß aber auch, dass es eine fast unmögliche Mission werden könnte – weil der junge Mann schon fast zu gut ist. Jesus Vallejo freut sich über diese Bemühungen von Bobic und Co. als Zeichen der Wertschätzung, nicht mehr und nicht weniger. Und konzentriert sich auf seine Arbeit im Hier und Jetzt, bei der Eintracht.

Mehr zur Eintracht:

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: Mila Kunis, Timothy Chandler und die 80er Jahre Wenn die Eintracht gegen den FC Bayern München unentschieden spielt, dann ist das natürlich ein Grund für kollektive Freude. Für die Fans gab es beim Wochenend-Highlight gleich mehrere kleine Helden und Spielereien statt Mauern. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: Verdienter Punktgewinn der Eintracht Die Eintracht kam gegen den Rekordmeister Bayern München zu einem verdienten 2:2-Unentschieden. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Spiel gegen Bayern: Das Gala-Gesicht Die Eintracht ist mit neuen Tugenden ein mehr als unbequemer Gegner für die Großen der Bundesliga. Nicht nur Kovac erlebt beim Bayern-Besuch einen besonderen Tag. clearing

Eintracht Frankfurt Frankfurt-Fans demonstrieren gegen DFB-Urteil Mehrere hundert Fans von Eintracht Frankfurt haben am Samstag während des Bundesliga-Spiels gegen Bayern München (2:2) gegen ihren Ausschluss von dieser Partie protestiert. clearing

EIntracht Frankfurt Bayern-Stars fühlen mit Russ Im Stadion ist Marco Russ schon wieder Stammgast, nur auf dem Rasen kann er nach seiner Krebserkrankung noch nicht wieder stehen. Am Samstag beobachtete er vor dem Anpfiff zwischen seiner Frankfurter clearing

Eintracht Frankfurt Marco Fabián: "Der Anfang war schwer" Es hat ein wenig gedauert, bis Marco Fabián bei der Eintracht auf Touren kam. Nach seinem millionenschweren Wechsel im Winter saß der 27-Jährige öfter auf der Bank, als ihm lieb sein konnte. Der mexikanische Spielmacher ist aber stets positiv geblieben – und hat sich in den vergangenen Wochen dafür belohnt: Mit zwei Toren und zwei Vorlagen ist er richtig durchgestartet. clearing