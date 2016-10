Eintracht Frankfurt: Der Protestzug der ausgesperrten Fans

Das DFB-Logo ist rot umkreist und mit einem roten Balken durchgestrichen. Mit der Aufschrift „Korrupte Bastarde“ verdeutlichen sie zusätzlich, was sie vom mächtigen Deutschen Fußball-Bund halten. Auf einigen Doppelhaltern ist dies zu lesen, und noch viel häufiger auf schwarzen Sweatshirts. Etwa 800 Fans von Eintracht Frankfurt, größtenteils Ultras, haben sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München vor dem Willy-Brandt-Platz versammelt, um gegen Kollektivstrafen zu demonstrieren.

Wegen der Krawalle in Magdeburg bleibt ihr Block 40 geschlossen; einfach so dieses DFB-Urteil hinnehmen kommt für die hauptsächlichen jungen Burschen – die Ü 40-Fraktion ist nur schwach vertreten – nicht infrage. Mit Bier und Hochprozentigem trinken sich nicht wenige in Stimmung, direkt beim Euro-Symbol wird die Notdurft verrichtet; auch der Duft von Marihuana liegt in der Luft.

Auf dem Weg zur S-Bahn-Station „Taunusanlage“ hält der Tross an, auch ein Rollstuhlfahrer ist mit dabei. Ein Redner heizt die Stimmung an und ruft, dass solche Urteile den Zusammenhalt unter den Ultras nur verstärken würden. „Fußball-Mafia DFB“, wird laut skandiert. Einige Touristen verfolgen das Spektakel, machen Fotos und filmen. Einem Ultra passt das nicht, er trifft einen Touri mit einer halbleeren Bierdose.

Am Bahnsteig gibt’s Durcheinander. Der erste S-Bahn-Zug zum Stadion hat nur zwei Waggons, alle können nicht hinein, in den Abteilen wird es entsprechend eng. Für Unbeteiligte, auch sonstige Eintracht-Fans, ist es viel zu eng, sich beschweren fast aussichtslos, wer an der nächsten Station rauskann, erlöst. Als die zweite S-Bahn am Sportfeld ankommt, ziehen die Ausgesperrten Richtung Stadion. Auf dem Weg dorthin werden massig Scheine verstreut, auf denen das wieder durchgestrichene DFB-Emblem und die Tirade zu erkennen sind. Dann Gerenne, aber einen Durchbruch zur DFB-Zentrale unterbinden Polizisten, die in martialischer Montur Eindruck schinden.

Der Ultra-Zug biegt nun am Stadion vorbei ab. Das Ziel ist das Fanhaus an der Louisa. Auch ohne ihre Unterstützung holt die SGE überraschend einen Punkt. Am Freitag im Hamburger Volkspark werden sie wieder im Block stehen. Dann heißt es wieder: „Auswärtssieg! – Auswärtssieg!“

(fri)