Eintracht-Trainer Niko Kovac will gegen Hoffenheim offensiv spielen lassen. Sein erster Sieg gegen die Kraichgauer soll endlich her.

Normalerweise reicht ein kurzer Blick nach rechts. Dann sieht Niko Kovac im Presseraum der WM-Arena die Tabelle mit den aktuellen Ständen in der Fußball-Bundesliga.

Gestern war das Zahlenwerk nicht an seinem angestammten Platz. Macht nichts – der Trainer der Frankfurter Eintracht hat die Eckdaten vor der heutigen Auswärtspartie bei 1899 Hoffenheim im Kopf und schnell parat: „Wir sind Siebter, die sind Fünfter.“ Nur beim Ermitteln des Punkteabstands musste Kovac ein wenig unterstützt werden. Gerade einmal ein Zähler trennt die beiden Clubs. Und so klingt es nicht einmal besonders kess, wenn der Frankfurter Coach sagt: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen.“ Nach fünf Partien ohne Niederlage könnten die Frankfurter mit einem Sieg sogar an Hoffenheim vorbeiziehen.

Bilderstrecke Die Eintracht bereitet sich auf das Spiel bei Hoffenheim vor

Durch ein Erfolgserlebnis im Kraichgau würde sich außerdem ein Kreis schließen. Auch das letzte Spiel vor der Länderspielpause, der „gefühlt achten“, wie Kovac gestern schmunzelnd anmerkte, haben die Frankfurter gewonnen. Beim 2:1 gegen Werder Bremen bewies die Eintracht einmal mehr langen Atem und wurde einmal mehr durch ein Last-Minute-Tor von Sébastien Haller belohnt. „Wir sind zu Recht da oben, wo wir stehen“, sagt Niko Kovac mit unüberhörbarem Selbstbewusstsein.

Das sind zwar recht neue Töne vom Trainer. Aber die kernige Aussage wird unterfüttert durch das Ergebnis seiner Bewertung des ersten Saisondrittels: „Ich habe mir die ganze Liga angeschaut. Der Tabellenstand ist das Ergebnis des Auftretens meiner Mannschaft.“ Nicht „dort hin gewurschtelt“ habe sich sein Team: „Sondern durch harten, ehrlichen Fußball.“

Aber nun kommt es darauf an, dieses Level zu halten. Und das wird zu Beginn des zweiten Drittels der Saison schwer. „Wir stehen vor schwierigen Aufgaben, haben Top-Mannschaften vor der Brust“, erinnert Kovac an den bis Weihnachten prall gefüllten Terminkalender. Heute Hoffenheim, dann kommt Leverkusen. Es folgen Liga-Spiele in Berlin, gegen München, in Hamburg und gegen Schalke. Wenige Tage vor Heiligabend ist dann noch das Pokal-Achtelfinale in Heidenheim zu absolvieren. „Ob wir da bleiben, wo wir im Augenblick sind, liegt an uns“, sagt der Trainer.

Bilderstrecke Zwischenzeugnis der Eintracht-Spieler für die aktuellen Saison

„Es gilt, in den kommenden Spielen den Eindruck der ersten Partien zu bestätigen und den Abstand nach unten weiter zu vergrößern“, fordert der Coach. Der 46-Jährige weiß aber auch, dass Hoffenheim schwer zu knacken und auszurechnen ist. „Es wird vermutlich wenig Räume geben und Hoffenheim hat eine richtig gute Offensive“, erklärte Kovac. „Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft das löst.“

Zumal 1899-Coach Julian Nagelsmann immer für eine taktische Raffinesse gut sei: „Er lässt sich gerne Denkaufgaben für seine Kollegen einfallen.“ Die Eintracht wiederum reist als eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga in den Kraichgau. Von sechs Partien in der Fremde hat sie erst eine verloren. Es gilt aber auch, einen Makel auszumerzen. Seitdem Kovac Trainer in Frankfurt ist, hat die Mannschaft gegen Hoffenheim kein Tor erzielt. „Wir wollen unser Heil nach vorne suchen“, lautet deshalb sein Versprechen.

Bis auf Marco Russ (Achillessehne) und Jonathan de Guzman (Schulter) und die Langzeitverletzten hat der Trainer seinen gesamten Kader zur Verfügung. Alle Nationalspieler sind gesund von ihren zum Teil langen Reisen zurückgekehrt. Es könnte also wieder zu Härtefällen bei der Benennung des Kaders kommen. Kovac nimmt das Problem aber gerne in Kauf: „So ist es mir lieber als umgekehrt.“ Wie in der vergangenen Rückrunde, als die Personaldecke immer dünner wurde und A-Jugendliche zum Auffüllen auf die Bank mussten. „Wenn es in der Winterpause Unzufriedene gibt, kann es dann aber durchaus Veränderungen geben.“

Interview Benjamin Hübner: „Die Duelle in unserem Garten ... Wegen einer Knieverletzung könnte der 28-jährige Benjamin Hübner das Familienduell an diesem Samstag mit Papa Bruno, dem Eintracht-Sportdirektor, verpassen. Im Interview mit unserem Redakteur Markus Katzenbach hat er einiges zu erzählen. clearing

An eine abrupte Veränderung seines eigenen beruflichen Umfeldes denkt Niko Kovac im Übrigen nicht. Zuletzt waren sowohl er, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2019 hat, als auch der Hoffenheimer Kollege Nagelsmann als Nachfolger von Jupp Heynckes in München gehandelt worden. „Ich bin hier glücklich. Ich denke, dass wir einen soliden Job machen und dass die Eintracht auch mit uns zufrieden ist“, sagt der Trainer. Fehlen eigentlich nur noch die drei Punkte gegen Hoffenheim.