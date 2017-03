Gewinnspiel-Auflösung: Die Eintracht gewinnt gegen den HSV, weil.

Die FNP verlost zwei Tickets für das Spiel der Eintracht gegen den HSV am Samstag. Alles was die Fans dafür tun mussten, war den Satz so kreativ wie möglich zu vervollständigen. Die Antworten sind berauschend.

Hier einige Highlights, die knapp nicht zum Sieg gereicht haben.

Doch hier nun unsere Top 5:

Eintracht gegen den HSV – den Eintracht-Fans ist dazu einiges eingefallen: Wir haben den Satz angefangen und die Fans haben ihn vervollständigt. Die Gewinnerin kommt aus Karben.Erstaunlich welche Wege die Eintracht-Fans auf sich nehmen würden, um live im Stadion dabei sein zu können:, schreibt etwa Patrick Hubert.betont Volker Rülke aus dem Schleswig-Holsteinischem Ascheffel. Uwe Bock hat da einen deutlich kürzeren, aber immer noch beachtlichen Weg:Für kreative Einfälle sorgt auch Heribert Bruchhagen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Eintracht ist jetzt Vorsitzender beim HSV und kehrt zum ersten mal nach Frankfurt zurück. Das inspiriert Karin Oppolzer aus Oberursel:Keine schlechte Idde, doch es geht noch mehr.Auch auf den Appetit des Eintracht-Maskottchens nimmt so manch ein Fan Bezug:, schreibt Klaus Stolzmann aus Langenselbold. Mit dem Satzende, versucht Sascha Gramm aus Hosenfeld sein Glück.Einen großen Gänsehautmoment erwartet Jenny Frech. Sie weiß:Deutlich unwahrscheinlicher ist die Voraussage von Kevin Müller aus Oberursel: „Beide teilen sich unseren Platz 5.Ein lustiges Wortspiel mit Frankfurts Fußballgott beschert Astrid Stöhr aus Frankfurt unseren Platz 4:Das hoffen wir auch und bedanken uns für diesen kreativen Einfall.Musikalisch ist der Vorschlag von Jürgen Röhring aus Lautertal:Uns liegen derzeit keine Informationen vor, ob der Polizeichor daran Interesse hätte, aber auf diese Aufnahme wären auch wir gespannt und bedanken uns mit Platz 3.Das war knapp! So viele, schöne Frühlingsgefühle sollten eigentlich belohnt werden:Mit diesem entzückendem Einfall schrammt Markus Schwarz aus Roßdorf nur knapp an den beiden Tickets vorbei. Ganz im Sinne der Schmetterlinge wünschen wir viel Glück beim nächsten Mal.Platz 1 und damit die beiden Tickets für das Spiel gehen nach Karben in die Wetterau. Christel Brinkmann ließ sich ebenfalls von Herbert Bruchhagen inspirieren und überzeugte die Redaktion mit ihrem Einfall:Wir gratulieren und wünschen viel Spaß und Erfolg.