Tolerieren statt Eskalieren: Die Eintracht setzt bei Fan-Protesten auf Vertrauen – mit Erfolg

Irgendwann zwischen 23 Uhr und Mitternacht konnte Axel Hellmann dann doch wieder durchatmen und auf Alltagsmodus zurückschalten. „Ich bin froh, dass endlich Dienstag ist“, sagte der Marketing-Vorstand der Frankfurter Eintracht leise: „Und dass ich jetzt noch ein Glas Wein trinken kann.“

Denn der Montag hatte es in sich gehabt, und Alkohol war zunächst tabu. Es war ein Fußball-Abend in Frankfurt, an dem der Fußball in den Hintergrund getreten war. Es war aber auch ein Abend, an dem die großen Fragen rund um diese Sportart neu gestellt und beantwortet wurden.

Wem gehört der Fußball? Den Verbänden, den Clubs, den TV-Sendern und Sponsoren oder doch den Anhängern? Beim Spiel der Eintracht gegen RB Leipzig zeigte sich, dass die Fans trotz aller Kommerzialisierung ein wesentlicher Faktor bleiben. Dass ein Bundesligaspiel vom Schiedsrichter angepfiffen wird, obwohl noch Hunderte von Menschen neben dem Rasen mit Transparenten demonstrieren, dürfte ein historisches Ereignis gewesen sein.

Für Hellmann war es ein Beweis dafür, dass die Deeskalationsstrategie der Eintracht rund um das Reizthema Montagsspiele aufgegangen ist: „Ich bin erleichtert, dass alles gut über die Bühne gegangen ist. Es war friedlich, es war gewaltfrei, ohne Pyrotechnik und ohne Vermummung.“ Da freute sich ein Mann, der selbst lange Jahre im Stehblock zugebracht und später maßgeblich an der Gründung der Fan- und Förderabteilung der Eintracht beteiligt war.

Hellmann freute sich aber nur still, denn als Marketing-Vorstand einer Fußball-AG mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro muss er inzwischen mehr das große Ganze im Auge behalten. „Das waren heute Rahmenbedingungen, die künftig kein Bundesligaspiel mehr begleiten dürfen. Das kann nicht zukunftsweisend sein“, erklärte der Jurist. Der Leipziger Profi Stefan Ilsanker drückte es etwas schlichter aus: „Wir frieren da unten auf dem Platz und wollen einfach nur Fußball spielen.“

Die Eintracht wusste genau, was die Fans planten. Dass sie kurz vor dem Anpfiff – durch die zu diesem Zweck geöffneten Innenraumtore – bis an den Spielfeldrand drängen, sich nach ein paar Minuten aber auch wieder zurückziehen würden. Und dass sie kurz vor Beginn der zweiten Hälfte hunderte von Tennisbällen auf den Platz werfen würden, um auch den Wiederbeginn zu verzögern. Ganz abgesehen von der schrillen Begleitung des gesamten Spiels durch Trillerpfeifen. „Wir haben nichts genehmigt, wir haben Dinge geduldet“, erläuterte Hellmann. Es war ein Deal, in den alle eingeweiht waren: Polizei, DFB, DFL, der Schiedsrichter und auch die Leipziger.

„Das ist ein Zeichen des Vertrauens“, sagte das Eintracht-Vorstandsmitglied: „Ich kenne viele, die uns jetzt Populismus vorwerfen. Aber wenn man einem Traditionsverein vorsteht und weiß, welche Wucht der entfalten kann, dann muss man alles dafür tun, damit diese Wucht nicht außer Kontrolle gerät. Das ist kein Populismus, sondern Realpolitik.“ Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wird dies keine Rolle spielen. Er wird von der Eintracht eine saftige Geldstrafe fordern. Für Axel Hellmann zweitrangig: „Am Ende ging der Ansatz auf, es zu tolerieren und auf die Leute zuzugehen.