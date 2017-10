Eintracht Frankfurt: Die FuFA: Ein wichtiger Teil des Gebildes Eintracht

Es waren turbulente Zeiten zu Beginn des neuen Jahrtausends. Die Frankfurter Eintracht pendelte nicht nur zwischen Erster und Zweiter Liga, die finanzielle Lage wurde auch immer prekärer. Es folgte die Gründung der Eintracht Frankfurt Fußball AG – und die holte sich den Vermarkter Octagon als sogenannten strategischen Partner ins Boot. Lange hielt die Liaison nicht, beinahe wäre die SGE im Zuge dessen wegen Lizenzentzugs sogar in die Regionalliga versunken.

Es waren aber auch Zeiten, in denen sich an der Fan-Basis Essentielles tat. So etwas durfte nicht mehr passieren, Richtungsentscheidungen, zumal so fatale, sollten nicht mehr von einer Clique getroffen werden, die sich um das große Ganze wenig scherte, so der Tenor. Im Dezember 2000 gründete sich die Fan- und Förderabteilung, kurz FuFA, mit dem Ziel, den e.V. zu unterstützen, der ebenfalls in einer finanziell schwierigen Lage war. „Die Gründungsgruppe hat mit circa 200 Leuten begonnen“, sagt Stefan Ungänz. Inzwischen, bemerkt der 48-Jährige, seien es über 29 000. Der Wiesbadener führt die FuFA seit fast vier Jahren.

„Damals musste die FuFA darum kämpfen, Anerkennung zu finden“, weiß Ungänz, dass seine Vorgänger harte (verbale) Kämpfe mit der AG auszutragen hatten. Doch dies ist längst vorbei. „AG und e.V. sind zusammen gewachsen. Die Eintracht wird nicht nur von außen wieder als eine Einheit wahrgenommen, die FuFA ist ein wichtiger Teil des Gebildes.“

Es liegt auch an den handelnden Personen, dass Eintracht Frankfurt nicht in Dauerkonflikten steckt wie Hannover 96; bei den Niedersachsen geriert sich Präsident Martin Kind als Alleinherrscher und wird von Fans harsch kritisiert wegen seiner Haltung zur 50+1-Regelung. „Friedlicher Protest ist immer legitim, wenn Mitspracherecht verloren geht. In Zeiten, in der die Kommerzialisierung voranschreitet, ist es umso wichtiger, dass es eine FuFA gibt – und die Interessen der Fans nicht auf der Strecke bleiben“, betont Ungänz.

Axel Hellmann war Gründungsmitglied und ein Protagonist der FuFA, später Geschäftsführer des e.V., heute ist er AG-Vorstandsmitglied. Ungänz sieht auch Vereinspräsident und AG-Aufsichtsratsmitglied Peter Fischer und Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Steubing mit verantwortlich dafür, dass Fan- und Basis-Interessen bei der SGE nicht mehr weggewischt werden können. Doch nicht nur politische und ideelle Motive sind für Fans maßgebend, um in die FuFA einzutreten. Für Vereinsmitglieder gibt es Vorteile beim Kartenvorverkauf, auch kosten Fan-Artikel in den Fan-Shops zehn Prozent weniger. Zudem bietet die Fanabteilung neben ihren zahlreichen Aktivitäten zu jedem Auswärtsspiel Fahrten an. Die Kontingente sind aber meistens schnell ausgebucht. „Viele unserer Mitglieder sind in Fan-Clubs aktiv und fahren aus diesem Grund mit EFC-Bussen. Wir haben deshalb keine großen Beschwerden“, sagt Ungänz.

In den nächsten Monaten, davon ist auszugehen, wird Stefan Ungänz, von Beruf Gymnasiallehrer, das 30 000. FuFA-Mitglied begrüßen. Eine erstaunlich hohe Zahl. Entsprechend gut ist die finanzielle Situation. 76 Euro per anno bezahlt ein Mitglied; für Familien und Auszubildende und Senioren gibt es die üblichen Vergünstigungen. Die Allerjüngsten, die Junior-Adler – die dürfen bis zu 14 alt werden – zahlen bis zum 6. Lebensjahr nichts. In toto nimmt die FuFA mehrere Hunderttausend Euro ein. „Unsere Überschüsse gehen an den Gesamtverein, es profitiert also jede Abteilung davon, egal ob es sich um Breiten- oder Leistungssport handelt. Wir sind uns unserem Förderauftrag bewusst“, sagt Ungänz, der seit 2002 der FuFA und seit 2007 dem Vorstand angehört.