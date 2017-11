Eintracht Frankfurt: Die Hitzköpfe geben sich ganz brav

Kein einziges Tor hat die Frankfurter Eintracht in den zurückliegenden vier Bundesliga-Spielen gegen 1899 Hoffenheim erzielt. Die Begegnungen waren häufig wenig ansehnlich und es waren welche darunter, in denen in erster Linie getreten und lamentiert und ziemlich wenig Fußball gespielt wurde. Das schlechteste Beispiel dafür: Am 9. Dezember 2016, vor bald einem Jahr, hatten sich beide beim 0:0 in der Frankfurter Arena eine Schlacht geliefert, mit vielen bösartigen Szenen auf dem Platz, einem nicht gegebenen Platzverweis für Eintrachts Abwehrchef David Abraham nach einem Ellbogenschlag gegen TSG-Stürmer Sandro Wagner, einem unberechtigten Platzverweis für Frankfurts Timothy Chandler – und eine Serie von Provokationen durch Wagner.

Verblüffende Wandlung

Immer wenn Abraham und Wagner aufeinandergetroffen waren, waren die Funken gestoben. Jetzt, knapp ein Jahr später, geben sich die Hitzköpfe von damals auf dem Platz ganz brav. Abraham ist inzwischen Kapitän der Eintracht, Wagner deutscher Nationalspieler. Die Wandlungen sind verblüffend. Der heißblütige Argentinier Abraham, in der vergangenen Spielzeit noch einer der angeblich bösen Frankfurter Buben, gehört jetzt zu den fairsten Spielern der Liga. Gerade mal zwei Gelbe Karten hat er in den bisherigen elf Spielen gesehen. In der letzten Saison waren es in 30 Spielen fünf Gelbe Karten und eine rote (beim 0:2 gegen Ingolstadt am 18.Februar) gewesen. Dazu hätte es Abraham noch zwei, dreimal erwischen können oder sogar müssen. Gerade nach seinem Ellbogenstoß gegen Wagner hätte ein Platzverweis folgen müssen. Damals waren die Emotionen nicht nur auf dem Rasen hochgekocht.

Auch abseits des Platzes war es hoch hergegangen. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hatte den Frankfurter „Methode“ beim Foulspiel vorgeworfen und damit Kollege Niko Kovac auf die Palme gebracht. Der bezeichnete Nagelsmanns Aussagen damals als „Frechheit“. Es dauerte zwei, drei Tage bis sich alle wieder abgeregt hatten. Frankfurts Kapitän Alex Meier hatte später mit Sandro Wagner telefoniert, erst danach war das Kriegsbeil begraben.

Als Hübner Wagner half

Am Samstag werden Abraham und Wagner wieder direkt aufeinandertreffen. Vermutlich wird es zwar wieder hart, aber doch friedlicher zugehen. Als Vertreter des verletzten Meier hat sich Abraham mit der Binde am Arm sehr zurückgenommen auf dem Feld, auch wenn er noch immer der beste Zweikämpfer der Eintracht ist. Und Wagner will sicher nicht mit unüberlegten Aktionen seine WM-Chancen beeinträchtigen. Für viele Eintracht-Fans ist er nach wie vor ein rotes Tuch, aber es gibt in Frankfurt auch freundliche Worte für den ehemaligen Darmstädter.

„Sandro ist mit seiner Verrücktheit ein richtig guter Stürmer“, sagt Manager Bruno Hübner und schreibt sich ein kleines Stückchen an dessen Karriere zu. Einst hatte er ihn von den Bayern zum MSV Duisburg geholt. „Das war ein wichtiger Schritt in Sandros Karriere“, glaubt Hübner, „hätte ich das nicht gemacht, hätten wir am Samstag mit ihm keine Probleme“.

Die von Nagelsmann bestätigten Gerüchte, Wagner wolle im Winter zum FC Bayern wechseln, sind auch nach Frankfurt gedrungen. „Zutrauen würde ich Sandro die Bayern“, sagt Hübner, der insgesamt einen stürmischen Gegner mit großen Qualitäten im Angriffsspiel erwartet. „Wir müssen früh stören und ihnen damit das Leben schwer machen“, empfiehlt er eine aggressive Vorwärtsverteidigung.