Eintracht Frankfurt: Die Komfortzone verlassen

Mit zwei Neuen startete Eintracht Frankfurt in die Vorbereitung. Vier Spieler sollen am liebsten gehen. Marco Russ genießt seine Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Es war kalt beim Trainingsauftakt der Frankfurter Eintracht am Dienstagvormittag. Trotzdem waren mehr als 200 Kiebitze gekommen zum Platz an der Wintersporthalle gekommen. Die Rasenheizung lief längst, als die Fußballprofis um kurz nach 11.30 Uhr das grüne Feld betraten. Die meisten eingemummt im Schals, Gesichtsmasken oder Mützen. Nur Alex Meier schien die Witterung nicht zu stören, er hatte sogar die kurzen Hosen angezogen.

Zur Freude aller war auch Marco Russ erstmals wieder mit dabei. Der Innenverteidiger hat seine Krebserkrankung überwunden, absolvierte das gesamte Programm, auch wenn ihm am Ende die Konzentration am Ball fehlte. „Es ist normal, dass er etwas pfeift“, sagte Niko Kovac hinterher und versicherte, man werde in den kommenden Wochen auf den Rat der Ärzte hören: „Wir werden ihn behutsam aufbauen und nicht verheizen.“

Bobic kennt Besuschkow schon lange Fast 30 Spieler tummelten sich am Dienstag auf dem Trainingsplatz der Frankfurter Eintracht. Drei von ihnen waren erstmals dabei: Andersson Ordóñez, Max Besuschkow und Sahverdi Cetin, ein Talent clearing

Während Szabolcs Huszti wegen einer Erkältung fehlte, kam David Abraham mit etwas Verspätung zum Training. Der Argentinier hatte in seiner Heimat die Hochzeit seiner Schwester gefeiert und vom Trainer etwas länger Urlaub bekommen. Doch nun ist auch für ihn „die Komfortzone“ beendet, wie Kovac den zehntägigen Weihnachtsurlaub bezeichnete. Jetzt gelte es, sich konzentriert auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten, die ja bereits am 21. Januar mit dem Spiel beim Überraschungsaufsteiger RB Leipzig beginnt.

Nicht viel Zeit also für die Mannschaft, besonders aber auch für die beiden Neuen. Nachdem die Verpflichtung des Verteidigers Andersson Ordóñez ja schon seit einiger Zeit bekannt war, schnappten sich die Frankfurter kurzfristig noch vom VfB Stuttgart das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent Max Besuschkow. Und von der eigenen U 17 durfte Sahverdi Cetin vorspielen. Der 16-Jährige wird auch an diesem Mittwoch mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi mitfliegen. Niko Kovac: „Er hat große Fähigkeiten. Wir geben gerne unseren Nachwuchsleuten eine Chance, egal, ob aus der B- oder A-Jugend. Sahverdi ist ein Fingerzeig für den ganzen Nachwuchs.“

Bilderstrecke Eintracht startet mit der Vorbereitung auf die Rückrunde

Fingerzeige in die genau andere Richtung müssen dagegen Johannes Flum, Joel Gerezgiher, Enis Bunjaki und Slobodan Medojevic hinnehmen, die wohl ausgeliehen werden, wenn sich ein Interessent finden sollte. Dieses Quartett wird voraussichtlich nicht mit ins Trainingslager kommen und soll sich um einen neuen Verein bemühen. „Das ist nicht schön, gehört aber auch zu meinen Aufgaben“, sagte der Trainer und fügte an, dass „alle Spieler bereits wissen“, mit wem die Eintracht in Zukunft plane und mit wem nicht.

Träume und harte Arbeit Noch im alten Jahr hat der Frankfurter Fußball-Freigeist Marco Fabián einen schönen englischen Sinnspruch unter ein Foto von sich und seinen Kollegen ins Internet geschrieben: „Teamwork makes dreams clearing

Bei Haris Seferovic ist die Situation gerade umgedreht. Da weiß höchstens der Spieler, ob er noch bis Sommer mit der Eintracht plant oder doch bereits bis Ende Januar den Abflug macht. Das größte Interesse an dem Schweizer scheint derzeit Benfica Lissabon zu besitzen. Der Angreifer, am Dienstag sichtlich gut gelaunt, wird zunächst jedoch ganz normal mit der Eintracht arbeiten. „Wir würden gerne mit ihm weiter machen“, versicherte Kovac. Dann allerdings möglichst mit einer Vertragsverlängerung, damit Seferovic im Sommer nicht ohne Ablösesumme wechseln kann.

Von ihm wird es auch abhängen, ob die Eintracht noch einmal auf Einkaufstour gehen wird. „Wenn Haris wirklich geht, hoffe ich, dass wir noch einmal aktiv werden“, so Kovac. Aber: „Wenn kein Geld reinkommt, können wir auch kein Geld ausgeben.“

Vor dem Abflug nach Abu Dhabi wird die Eintracht am Vormittag noch einmal an der Wintersporthalle trainieren. Kovac freut sich auf die Wärme am Golf: „Hier haben wir nur einen beheizten Trainingsplatz. Und den würden wir ziemlich niedermachen, wenn wir in Frankfurt bleiben würden.“ Gute Trainingsbedingungen seien Voraussetzung für eine gute Zukunft. 29 Punkte und Tabellenplatz vier sind mit Sicherheit eine gute Ausgangsposition.

Mehr zur Eintracht

Eintracht Frankfurt Das müssen Sie zum neuen SGE-Talent Max Besuschkow wissen Eintracht Frankfurt hat einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Max Besuschkow heißt er, kommt aus der Reserve des VfB Stuttgart und ist gerade 19 Jahre alt. Wir stellen den Neuzugang vor. clearing

Eintracht Frankfurt Vier Eintracht-Spielern wird ein Vereinswechsel im ... Ohne vier gesunde Bundesliga-Profis reist die Eintracht zum Trainingslager nach Abu Dhabi an. Stattdessen darf ein B-Jugendlicher mit. clearing

Eintracht Frankfurt Marco Russ nach Krebserkrankung zurück im Training Abwehrspieler Marco Russ hat erstmals nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung wieder bei Eintracht Frankfurt mittrainiert. Der 31-Jährige stand am Dienstag beim Vorbereitungsauftakt des Fußball-Bundesligisten clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht verpflichtet Max Besuschkow Die Eintracht hat mit sofortiger Wirkung den 19 Jahre jungen Mittelfeldspieler Max Besuschkow verpflichtet. clearing

Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 beginnen Vorbereitung Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt am heutigen Dienstag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainer Niko Kovac begrüßt seine Spieler zum Training an der Commerzbank-Arena. Bei Darmstadt 98 macht sich hingegen der neue "Lilien-Coach" Torsten Frings ans Werk. clearing

Eintracht Frankfurt Drei Langzeitverletzte fliegen mit nach Abu Dhabi Eintracht Frankfurt startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Man will an die bisherigen Erfolge anknüpfen. clearing