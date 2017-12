Eintracht Frankfurt: Die Mission ist noch nicht beendet

Eintracht Frankfurt Eintracht feiert fünften Auswärtssieg der Saison

Hamburg. In der Fremde läuft es einfach für die Frankfurter Eintracht. In Hamburg siegt sie auch unter widrigen Umständen. Mit dem knappen Erfolg schiebt sich die Eintracht in der Bundesliga-Tabelle vorerst zumindest auf den fünften Rang. Und ist auswärts sogar wieder an der Spitze. mehr