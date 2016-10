Eintracht Frankfurt: Die Neuzugänge: Musterschüler und Hinterbänkler

Jesus Vallejo



Ein Musterschüler. Kaum zu glauben, dass Jesus Vallejo erst 19 ist. Gutes Stellungsspiel, gutes Auge, präzise Pässe im Aufbauspiel und dabei schon erstaunlich ausgebufft: Das sind Qualitäten, die sich die Eintracht nur als Leihgabe leisten kann. Zu gerne würde man den spanischen Innenverteidiger noch ein Jahr länger von Real Madrid ausborgen. Könnte schwer werden – eben weil Vallejo schon so weit für sein Alter ist. (19 Jahre/

6 Einsätze/454 Spielminuten)

Omar Mascarell

Noch einer aus dem Talentschuppen der Königlichen. Auslandserfahrungen und Spielpraxis gehören wie bei Landsmann Vallejo auch zu Omar Mascarells Reifeprozess. Muss sich vielleicht noch ein bisschen mehr an die Bundesliga gewöhnen. Eigentlich hat er nämlich die Ruhe am Ball weg und auch die Technik, etwas damit anzufangen, könnte aber noch prägender fürs Eintracht-Spiel werden. Bislang für Trainer Niko Kovac so oder so eine feste Größe: Trotz des Gedrängels im zentralen Mittelfeld stand er fast immer in der Startelf, wurde nur einmal eingewechselt. (23/6/473)

Branimir Hrgota

Einer der Gewinner der Vorbereitung, inzwischen in die zweite Reihe gerutscht. Seinen Stammplatz in der Spitze hat der ablösefrei aus Mönchengladbach gekommene Stürmer vorerst verloren. Überzeugte anfangs mit seinem Torriecher und einem ebenso feinen Füßchen, spielte dann aber einfach keine Rolle mehr. Sollte ganz allgemein sein Phlegma ablegen, mehr Durchsetzungskraft entwickeln und auch mehr für die Defensive mitarbeiten. Sonst wird es nichts mit der ersten Elf. (23/4/178)

Michael Hector

Kam erst Mitte August, um die Lücke im Abwehrzentrum zu stopfen, durfte sofort auf den Rasen – und wurde gleich zwei Mal vorzeitig zum Duschen geschickt. Platzverweis in Magdeburg, Platzverweis gegen Schalke. Durch die Sperre verlor er seinen Platz an Vallejo. Der abseits des Rasens fröhlich-freundliche Jamaikaner aus London macht auf dem Platz keine Gefangenen. Übertreibt es manchmal mit der Härte, bringt aber Wucht mit – wie beim Last-Minute-Ausgleich gegen die Hertha. Die Leihgabe des FC Chelsea ist in jedem Fall eine gute Ergänzung. (24/3/146)

Danny Blum

Brauchte etwas Anlauf bis in die Bundesliga. Gegen die Hertha erstmals in der Startelf – da zeigte der aus Nürnberg zugezogene Flügelstürmer, dass er mit Tempo und Technik punkten kann. Muss lernen, immer auch mit nach hinten zu arbeiten. Dann kann Blum mehr sein als ein guter Joker. (25/3/132)

Guillermo Varela

Hat von ganz Großen gelernt: Von Zidane bei Real Madrid, von van Gaal bei Manchester United. Wurde aber an die Eintracht verliehen, weil es doch noch nicht reicht für diese Spitzenklasse. Kovac war sich bei der Verpflichtung des bissigen Rechtsverteidigers aus Uruguay sicher: „Er wird ein Treffer.“ Ganz bestätigt hat Varela das noch nicht, Gelegenheiten gab es aber auch kaum: In Darmstadt riss ihm ein Band im Knie, bis zum Winter ist er in der Warteschleife. (23/2/96)

Ante Rebic

Ein Hochbegabter, der seine Talente noch zu selten auf den Platz bringt. Technik, Tempo und ab und an eine verrückte Idee im richtigen Moment – damit könnte sich Ante Rebic auf den Flügeln unverzichtbar machen. Hat immerhin schon zwei wichtige Tore vorbereitet, da geht aber noch mehr. War auch immer wieder angeschlagen, wirkte etwas wankelmütig. Wenn ihn aber einer hinkriegt, dann Kovac – sein Förderer aus Kroatiens Auswahlmannschaften. (23/3/72)

Shani Tarashaj

Kam am letzten Augusttag als vielseitiger Mann für alle Spitzenaufgaben, bislang aber noch kaum zum Zug. War auch erst mal krank. Beim 0:1 in Freiburg durfte Shani Tarashaj erstmals eine halbe Stunde ran, besonders auf sich aufmerksam machen konnte die Leihgabe aus Everton dabei nicht. Eine neue Chance aber wird kommen – und dann muss er sie nutzen. (21/1/33)

Taleb Tawatha

Der neue Mann aus Israel sollte als flotter Linksverteidiger mit Angriffslust Platzhirsch Bastian Oczipka Beine machen, fiel aber erst einmal mit Leistenproblemen aus. Schaffte es zuletzt immerhin regelmäßig in den Kader und stand in Freiburg sogar zehn Minuten auf dem Platz, spielte dabei allerdings ziemlich unsortiert. Bislang ein Hinterbänkler. Sportdirektor Bruno Hübner aber verspricht: „Er wird noch kommen.“ (24/2/11)





