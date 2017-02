Eintracht Frankfurt: Die Strategie der Eintracht gegen Darmstadt: Überfall geplant

Auch ohne Huszti kann Kovac am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Ganz vorne ist das Angebot sogar fast zu groß. Eintracht will das Derby gegen Darmstadt von Beginn an dominieren.

Es ist Derbyzeit in Frankfurt. Wenn die Eintracht am Sonntag (17.30 Uhr) den SV Darmstadt 98 empfängt, werden die Wogen wieder hoch schlagen. Und doch gehen die Frankfurter viel entspannter ins Spiel als in der letzten Saison, als sie ihr Heimspiel gegen den Nachbarn mit 0:1 verloren haben. „Da war unsere Situation extrem und es ist richtig in die Hose gegangen“, erinnert sich Verteidiger Bastian Oczipka. Das soll diesmal nicht passieren. „Die Fans haben uns schon mitgegeben, dass wir gewinnen sollten“, fügt er an. Im Grunde haben sich die Frankfurter seit Wochen auf die spezielle Herausforderung dieses Spiels mit einem erwartet defensiven Gegner vorbereitet. Im Trainingslager in Abu Dhabi hat die Mannschaft trainiert, aus mehr Spielanteilen auch mehr Torchancen zu kreieren. Dazu seien mehr Risiko nötig und die Fähigkeit schneller zum gegnerischen Tor zu kommen. „Es geht darum, unsere Stärken durchzukriegen“, sagt Oczipka, „dann ist es auch egal, wie die Darmstädter spielen.“

Die Eintracht plant eine Art „Überfall“, will so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen. „Die ersten zwanzig, dreißig Minuten sind extrem wichtig“, sagt Oczipka, „da wollen wir unsere Zuschauer mit- und den Darmstädtern den Wind aus den Segeln nehmen“. Mit Überheblichkeit haben diese Hoffnungen nichts zu tun, mehr mit dem gestärkten Selbstvertrauen der Spieler. „Wir sind eklig zu spielen und sind so gefestigt, dass es wohl keine Riesenausreißer nach unten geben wird“, glaubt der 28 Jahre alte Verteidiger, der nach Alexander Meier der dienstälteste Spieler der Eintracht ist.

Mit Szabolcs Huszti wird ein anderer Routinier den Klub verlassen. Dies ist nach den Meldungen in den letzten Tagen nicht mehr wirklich überraschend, hat sich nun aber weiter konkretisiert. Sollte sich der 34 Jahre alte Huszti mit dem chinesischen Club Changchun Yatei einigen und auch der Medizincheck zur Zufriedenheit absolviert werden, erhält er die Freigabe der Eintracht. Die Wechselmodalitäten sind für diesen Fall besprochen, aber noch nicht bestätigt. Die Frankfurter sollen eine halbe Million Euro als Ablöse erhalten, Huszti seinerseits einen Eineinhalbjahresvertrag mit Millionengehalt. Vor einem Jahr hatten die Eintracht Huszti für 250 000 Euro aus Changchun geholt. Damit hat Trainer Niko Kovac einen bisher wichtigen Spieler aus seiner Stammformation verloren. Zuletzt war Huszti wegen einer Achillessehnenreizung ausgefallen und auf Schalke von Aymen Barkok ersetzt worden.

Im Derby wird der Frankfurter Trainer wohl andere Lösungen finden. Mit Ante Rebic drängt nach abgelaufener Sperre ein Stürmer in die Mannschaft. Kovac hat in der angreifenden Abteilung nun die Qual der Wahl. Mit Alex Meier, Branimir Hrgota, Haris Seferovic, Shani Tarashaj, Ante Rebic und dem Neuzugang Marius Wolf streiten sich ein halbes Dutzend Spieler um zwei, höchstens drei Positionen. Dazu kommen noch die offensiven Mittelfeld- und Flügelspieler Mijat Gacinovic, Danny Blum und Aymen Barkok. Und auf die Rückkehr des immer noch verletzten Marco Fabián hoffen alle. „So schnell geht das manchmal“, sagt Kovac und will keine Überbesetzung sehen, „vor ein paar Wochen, hatten wir noch zu wenige Spieler“.

Auch für die abwehrende Abteilung hat Kovac keine Sorgen. Die Dreierkette mit David Abraham, Makoto Hasebe und Jesús Vallejo steht, auch die Außenverteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka sind bereit. Aber was passiert im Zentrum vor der Abwehr? Omar Mascarell ist gesetzt, wird aber nach der nächsten Verwarnung einmal zuschauen müssen. Wie also plant Kovac, wie plant die Eintracht mittelfristig? Dazu hat es noch keine Antwort gegeben. Das Spiel mit zwei „Sechsern“, wie in der Vorrunde häufig erfolgreich praktiziert, könnte mangels Alternativen so nicht mehr praktikabel sein. Es sei denn, Kovac vertraut Neuzugang Max Besuschkow oder Barkok, die freilich diese Position nicht wirklich gelernt haben und wenig oder gar keine Bundesligaerfahrung besitzen. Oder er setzt auf den reinen „Abräumer“ Michael Hector, der aber deutliche spielerische Defizite aufweist. Gegen Darmstadt wird es wohl eher auf eine offensive Lösung hinauslaufen.

