Bilderstrecke Eintracht: Die bittersten Niederlagen gegen den FC Bayern

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Es wird ein schweres Spiel am Samstag gegen den FC Bayern, was auch die vielen deutlichen Niederlagen zeigen. Wir sind aber optimistisch und geben den Bayern die Möglichkeit, sich an den schönen Momenten der Vergangenheit zu erfreuen, da es am Wochenende in Frankfurt nichts zu holen geben wird!