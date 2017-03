Eintracht Frankfurt: Diesmal gibt es keine Blumen

Wenn Heribert Bruchhagen am kommenden Samstag in die Katakomben des Frankfurter WM-Stadions zurückkehrt, dann wird er sich neu orientieren müssen. Schließlich war er jahrelang nach links gegangen, wenn er vom Spielfeld kam und in „seine“ Spielerkabine wollte. Schließlich war der 68-Jährige vom 1. Dezember 2003 bis zum 31. Mai 2016 Vorstandschef der Eintracht.



Diesmal kommt er als Chef des Gegners der Frankfurter, als Chef des Hamburger SV. An der Elbe hatte er im vergangenen Dezember für manche etwas überraschend angeheuert, schließlich ist er bereits im Rentenalter. „Keine Angst, niemand muss sich Sorgen um meine Gesundheit oder um meine Ernährung machen“, sagt er mit einem Schmunzeln: „Das einzige, was mir derzeit Sorgen macht, das ist ein Blick auf die Tabelle.“

Denn da kleben die Hanseaten weiter auf dem drittletzten Platz fest, obwohl sich die Lage seit Bruchhagens Amtsantritt klar verbessert hat. „Mitte Dezember war sie äußerst prekär, jetzt ist sie prekär.“ Der Bundesliga-Dino, der so katastrophal in die Saison gestartet war und nach zehn Spielen gerade zwei Punkte auf seinem Konto hatte, konnte sich stabilisieren. Und er hat in der Winterpause noch einmal nachgelegt, har richtig Geld in die Hand genommen. Wobei der vielleicht wichtigste Neue Kyriakos Papadopoulos ist, der für lediglich rund eine halbe Million Euro von Leverkusen ausgeliehen ist.

„Wir sind hinten stabiler geworden“, weiß Bruchhagen, besonders in den Heimspielen. Seit Mitte Dezember hat der HSV in der Bundesliga vor eigenem Publikum keine einzige Niederlage hinnehmen müssen, konnte sich am Sonntag sogar gegen Mönchengladbach für das Aus im DFB-Pokal revanchieren. „Es waren aber alles sehr knappe Spiele“, macht Bruchhagen deutlich.

Der Abstand auf die beiden Kellerkinder Ingolstadt (sieben Punkte) und Darmstadt (elf) ist zwar deutlich, aber Bruchhagen will unbedingt die Relegation vermeiden, obwohl der HSV mit dieser ja schon gute Erfahrungen gemacht hatte: „Einmal Relegation mit der Eintracht hat mir gereicht. Das in Nürnberg war traumatisch.“

Heribert Bruchhagen hat sich im Norden der Republik schon gut eingelebt. Weil er ja für seine Arbeit „ein Entgelt erhalte“ und „Wohnen für Menschen in meinem Alter eine wichtige Sache ist“, ist er in ein Appartement mit Blick auf die Alster gezogen. In Frankfurt war es der Blick auf den Main, der ihm gefallen hat. Und auch einen neuen Lieblingsitaliener hat er bereits gefunden: „800 Meter zu Fuß und er hat Sky.“ Wenn man nach Feierabend ausnahmsweise etwas Fußball sehen will.

Zum Beispiel Spiele der Frankfurter Eintracht, an der ihm noch sehr viel liegt. „Ich freue mich auf die Rückkehr, in Frankfurt habe ich viele sehr angenehme Menschen getroffen.“ Dass es auch Stimmen gab, die ihm nicht nachgetrauert haben, verarbeitet er mit trockenem westfälischem Humor: „Manche hatten ja so getan, als ob ich schon fast dement sei. Da ist es doch erklärlich, dass ich mich an diese Stimmen nicht mehr erinnern kann.“ Erinnern kann er sich dagegen, warum der HSV ihn verpflichtet hat: „Hier ist man überzeugt davon, dass ich auch mit Geld gut umgehen kann.“

Der überzeugte Ostwestfale hatte mit konservativer Linie die Eintracht mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich geführt. Ein Motto Bruchhagens war: „Man kann nur so viel ausgeben, wie man einnimmt.“ Entsprechend war beispielsweise die Ausgabe von Genussscheinen mit ihm nicht zu machen, denn diese Einnahmen müssten später zurückgezahlt werden. Eine andere Maxime war, dass man mindestens ein Eigenkapital von fünf Millionen Euro haben müsse, um handlungsfähig zu bleiben, so wie es zwischen Aufsichtsrat und Vorstand abgesprochen war.

Der neuen sportlichen Leitung der Eintracht macht Bruchhagen Komplimente: „Das war sehr gute Arbeit im Sommer von Fredi Bobic und Bruno Hübner. Es gab keine Alternative zu Leihgeschäften. Jetzt muss man halt im Sommer sehen, ob dieses Niveau zu halten ist.“ Jesus Vallejo und Omar Mascarell bezeichnete er als „tolle Spieler“.

Der Eintracht traut er durchaus Platz sechs am Ende der Saison zu: „München, Leipzig, Dortmund und Hoffenheim werden die ersten Vier unter sich ausmachen. Aber mit Mannschaften wie Berlin oder Köln kann die Eintracht mithalten.“ Man habe jetzt zwar fünf Niederlagen in Folge kassiert, aber das dürfe keinen nervös machen: „Solche Wellen durchleben viele Vereine.“

Bruchhagen will also, dass Frankfurt in Zukunft wieder erfolgreicher spielt. „Es reicht aber, wenn sie nach dem Spiel gegen uns damit beginnt“, sagt er lachend.

Die Arbeitsabläufe seien an Main und Elbe übrigens durchaus vergleichbar. „Da dem HSV das Stadion gehört, das verwaltet und gepflegt werden muss, haben wir halt mehr Mitarbeiter.“ Aber Vieles ist sehr ähnlich, nur dass der Kapitän jetzt nicht mehr Alex Meier sondern Gotoku Sakai und der Manager nicht mehr Bruno Hübner sondern Jens Todt heißt.

Wie bei der Eintracht wird auch beim HSV bereits die kommende Saison geplant. Keine leichte Aufgabe für den Ex-Frankfurter. Mit weniger Geld soll er eine erfolgreichere Mannschaft formen. „Fredi Bobic weiß, wie das ist. Ähnliches sollte er beim VfB Stuttgart bewerkstelligen. Da kann man leicht scheitern.“

Die laufende Saison passt nicht wirklich ins Bruchhagen-Schema der zementierten Platzierungen. Und deshalb ist er auch nicht überzeugt davon, dass die Eintracht 2017/18 wieder im Vorderfeld platziert sein wird: „Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach und Schalke werden wieder aufholen. Da kann die Eintracht gleich gut sein und ist trotzdem ein paar Plätze weiter hinten. Für die Eintracht ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld immer ein großer Erfolg.“

Zukunftsmusik. Jetzt freut sich Heribert Bruchhagen erst einmal auf die Begegnung zwischen seinem jetzigen und seinem vorherigen Verein. Und wenn es die Zeit erlaubt, wohl auch auf einen Besuch in seinem geliebten Alt-Sachsenhausen. Denn: „Ich vermisse Frankfurt absolut.“