Eintracht Frankfurt: Dritter gegen Letzter: Die Eintracht erwartet ein zähes Derby gegen die Lilien

Da ist doch noch etwas hängen geblieben, seit jenem heißen Nachmittag Anfang September. „Wir haben aus dem letzten Jahr eine Rechnung offen. Die müssen wir ausgleichen“, hat Marketing-Boss Axel Hellmann vor ein paar Tagen unter viel Beifall auf der Jahreshauptversammlung der Frankfurter Eintracht gesagt. Und Sportvorstand Fredi Bobic ergänzte mit spitzer Zunge: „Ich hoffe, dass wir diesmal keine Flanke zulassen.“ Klar ist: Spiele zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 sind immer etwas ganz Besonderes. Aber noch klarer ist: Am Sonntag (17.30) in der Frankfurter Arena geht es um mehr als um drei Punkte.

Von den bislang vier Niederlagen der Eintracht in der Fußball-Bundesliga war die am zweiten Spieltag die wohl bitterste und unnötigste. Die Darmstädter hatten keine einzige Torchance, waren am Ende nur durch eine verunglückte Flanke von Sandro Sirigu zum mehr als glücklichen Sieg gekommen.

Extra: Blum verlängert bis 2020 – Freundliche ... Bei der Frankfurter Eintracht herrscht in diesen Tagen sowohl Abschieds- als auch Willkommensstimmung. So hat der Club den auslaufenden Vertrag mit Danny Blum bis zum 30. Juni 2020 verlängert. clearing

Auch der Frankfurter Trainer könnte angesichts dieser Ausgangslage in der Öffentlichkeit mit Vergeltungsschwüren punkten. Niko Kovac hat sich für einen anderen Weg entschlossen: „Meine Mannschaft ist sehr fokussiert. Das ist für uns ein normales Bundesliga-Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Wir wollen da keine weiteren, unnötigen Emotionen hineintragen“, sagte der Eintracht-Coach gestern.

Zumal von aufgeheizter Derby-Atmosphäre diesmal weder in Frankfurt noch in Darmstadt viel zu spüren ist. Am Freitag war die Arena noch nicht einmal ausverkauft. Nur rund 3400 Lilien-Fans werden erwartet. Rund 2000 Eintrittskarten sind an den Tageskassen noch zu haben.

Zur Normalität gehört auch, dass die Frankfurter nach einer überraschend erfolgreichen Vorrunde auf Platz drei stehen, die Darmstädter dagegen seit mehr als drei Monaten sieglos und Tabellenletzter sind. Fußballerische Feinkost erwartet Kovac vom Gegner deshalb nicht. Was auch an dessen Trainer liegt. „Ich gehe davon aus, dass sie so spielen werden wie Torsten Frings früher gespielt hat: bissig und sehr ehrgeizig.“ Frankfurts Coach rechnet nach dem 1:6 der Lilien gegen Köln mit einem „kampfbetonten, emotionalen“ Spiel. Und er vermutet eine zähe Angelegenheit: „Es wird vielleicht länger unentschieden stehen: „Wir müssen geduldig spielen, aber auch immer wieder das Tempo verschärfen.“

Bilderstrecke Eintracht vs. Darmstadt 98: Die Spieler im Duell Mann gegen Mann

Kovac kündigte angesichts der „englischen“ Woche mit zwei schweren Auswärtsspielen in Hannover (Pokal) und Leverkusen mögliche Wechsel im Team an. Dabei wird die Decke im Mittelfeld langsam dünn. Mit Omar Mascarell, der mit neun Gelben Karten kurz vor einer Sperre steht, und Makoto Hasebe stehen nur noch zwei gelernte Sechser im Kader. Und den Japaner setzt Kovac ja lieber in der Dreierkette ein. Marco Fabián fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Der Stand bei ihm ist unverändert schlecht“, so Kovac. Erste Option auf eine der Planstellen im defensiven Mittelfeld ist deshalb plötzlich Mijat Gacinovic. Der kleine Serbe, der bereits auf Schalke in diese für ihn ungewohnte Rolle schlüpfte, könnte auch gegen Darmstadt dort wieder auflaufen. „Er hat das gut gemacht“, lobte Kovac.

Eintracht: Hradecky – Abraham, Hasebe, Vallejo – Chandler, Mascarell, Oczipka – Barkok (Rebic), Gacinovic – Meier, Hrgota.

