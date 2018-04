Die Frankfurter Eintracht befindet sich in einer heiklen Situation. Nach der zweiten Niederlage in Folge droht der Traum vom internationalen Geschäft zu platzen. Das Team wirkt ausgelaugt, und das Restprogramm ist schwierig.

Nach neun Minuten musste man am Samstagnachmittag schon befürchten, dass es nichts für die Frankfurter Eintracht werden würde. Denn es passierte in der Commerzbank-Arena etwas, was normalerweise nicht passiert. Stürmer Luka Jovic zeigte vor dem gegnerischen Gehäuse Nerven – und das unbedrängt. Ausgerechnet Jovic, der sonst so effektiv ist – auch in ungünstigen Positionen. „Dass er den Ball nicht reinmacht, wundert mich“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac nach der schmerzhaften 0:3-Klatsche gegen Hertha BSC Berlin. „Das macht er normal im Schlaf.“ Fehlte dem jungen Serben für einen kurzen Moment die nötige Konzentration? Oder fehlte ihm tatsächlich die mentale Frische, von der vor und nach dem vorletzten Bundesliga-Heimspiel die Rede war? Auffällig war zumindest, dass nicht nur Jovic, sondern fast alle Eintracht-Akteure neben sich standen.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Hertha geschlagen

Der dürftige Auftritt gipfelte darin, dass sich Abwehrstabilisator Makoto Hasebe kurz vor Schluss zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und völlig zu Recht die Rote Karte sah. Ausgerechnet Hasebe, der immer wieder als Musterprofi bezeichnet wird. Ohne den routinierten Japaner dürfte es für die Eintracht sehr schwer werden, in den verbleibenden drei Spielen den Sprung ins internationale Geschäft zu packen. Denn das Restprogramm hat es in sich: Am nächsten Samstag muss die Kovac-Truppe zum übermächtigen FC Bayern München, dann kommt der eisern um den Klassenerhalt kämpfende Hamburger SV. Und am letzten Spieltag steht das Gastspiel beim Tabellenzweiten FC Schalke 04 auf dem Programm. „Wir brauchen noch den einen oder anderen Punkt, sonst fallen wir hinten raus“, betonte Kovac, dessen Team aus den jüngsten vier Bundesliga-Partien nur einen Zähler holte.

Konkurrenten drücken

In Gefahr ist mittlerweile sogar der siebte Platz (auf dem steht die Eintracht derzeit), der zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigen würde. Borussia Mönchengladbach liegt als Achter nur drei Zähler zurück, auch Hertha BSC und der VfB Stuttgart (beide vier Punkte Rückstand) könnten die Eintracht noch überholen. Gleichwohl geht auch nach oben noch etwas. Denn der Sechste RB Leipzig hat nur einen Punkt Vorsprung und schwächelte zuletzt gegen 1899 Hoffenheim (2:5) ebenfalls.

Das Frankfurter Team wirkte am Samstag ausgelaugt. Man merkte jedem einzelnen Akteur an, dass die Saison viel Kraft gekostet hat. Auch jenen, die zuletzt kaum spielten. Timothy Chandler stand erstmals seit einer fast dreiwöchigen Schonzeit wieder in der Startelf, konnte auf der linken Außenbahn aber keine Akzente setzen. Es fehlte ihm die Dynamik, die ihn über weite Strecken der Runde ausgezeichnet hatte.

Körperliche und mentale Belastung fordert ihren Tribut Wiederholt sich die Geschichte? Verspielt die Frankfurter Eintracht tatsächlich auf der Zielgeraden, in die man in einer ausgezeichneten Ausgangsposition eingebogen war, wieder die Teilnahme am clearing

Auch Stürmer Sébastien Haller, der erstmals seit sechs Wochen wieder von Beginn an ran durfte, hing in der Luft. Er wirkte schwerfällig, schoss kein einziges Mal aufs Tor. Kurz vor Schluss verstolperte der Franzose das Leder im Strafraum, foulte seinen Gegenspieler, rutschte aus und tat sich noch weh. Es passte zu diesem gebrauchten Nachmittag, an dem man sich die dynamischen Vorstöße eines Ante Rebic gewünscht hätte. Womöglich ist er nach auskuriertem Muskelfaserriss in München wieder eine Option, doch alleine kann er nicht viel ausrichten. Die Eintracht ist derzeit viel zu harmlos, tritt eher wie eine Mittelfeldmannschaft auf. Lediglich drei Treffer erzielte sie in den jüngsten vier Spielen, kam gegen Berlin nur in der Anfangsphase zwingend vor das gegnerische Tor. Danny da Costa – im rechten Mittelfeld wirkungslos – sagte hinterher, dass die Mannschaft „definitiv nicht zu müde“ gewesen sei, was der kurz vor der Pause verletzt ausgewechselte Jonathan de Guzmán anders sah: „Das Pokalspiel hat uns in den Knochen gesteckt.“ Beim 1:0-Halbfinalsieg bei Schalke 04 am vergangenen Mittwoch zeigte die Eintracht einen starken Willen, der gegen Berlin fehlte. Strapazen hin, Strapazen her: Wer in den Europapokal möchte, der darf gegen einen biederen Gegner wie Hertha BSC nicht derart auseinanderbrechen und ohne Selbstbewusstsein auftreten. Der verletzt ausgewechselte Niederländer machte daher keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Wir hatten die Chance, eine Vorentscheidung im Kampf um die internationalen Plätze herbeizuführen. Zumindest haben wir jetzt eine normale Woche“, so de Guzmán.

Am Sonntag und Montag schonten sich die Frankfurter Profis, erst heute beginnt die Trainingswoche. „Die angeschlagenen Spieler werden obenauf sein“, sagte Kovac und meinte die Mittelfeldmotoren Marius Wolf und Kevin-Prince Boateng. Dass sie gegen Berlin nicht einmal im Aufgebot standen, war nicht für jeden nachvollziehbar. Viele hatten gehofft, dass die beiden Leistungsträger im wohl wichtigsten Saisonspiel auf die Zähne beißen und in München außen vor bleiben.

Der Glaube an das internationale Geschäft ist trotz des Negativtrends noch da. „Wir wussten, dass es bis zum 34. Spieltag spannend bleibt“, sagte Innenverteidiger Marco Russ und schob nach: „Wenn wir weiter akribisch arbeiten, ist Europa definitiv noch drin.“ Und Danny da Costa verwies darauf, dass das Team „gefestigt genug“ sei und sich deshalb seinen Traum erfüllen könne. Das wäre in der jetzigen Verfassung aber eine Überraschung.