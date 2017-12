Eintracht Frankfurt: EFC ohne Grenzen: Helden eines schwierigen Alltags

In acht Tagen, am 17. Dezember, trifft sich in den Räumlichkeiten des Frankfurter Stadions eine Arbeitsgruppe. Das Thema: Stadion-umbau. Erhält Deutschland im kommenden September wie erwartet den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024, dann wird die Arena im Stadtwald entsprechend aufgepeppt. Bei dem Treffen eine Woche vor Weihnachten sind auch jeweils zwei Geh- und Sehbehinderte sowie Rollstuhlfahrer dabei. Die Aufstockung ihres Kontingents kommt auch zur Sprache.

„Aktuell gibt es 110 Plätze für Rollstuhlfahrer. Wenn alles klappt, dann kommen noch mal 110 dazu“, sagt Claudia Leun. Die 41-Jährige ist die Vorsitzende des EFC ohne Grenzen. Dort sind hauptsächlich SGEler mit Behinderung Mitglied, des Weiteren deren Angehörige und Freunde.

Im Alltag gibt es immer wieder Hindernisse, die nicht oder nur unter großen Anstrengungen zu bewältigen sind. Darauf weisen auch Sozialverbände wie der VdK hin, beispielsweise mit dem Jahr der Barrierefreiheit. Bei der Gestaltung des neuen Stadions in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts sei laut Leun schon sehr viel umgesetzt worden, damit ein Besuch in der Arena gut handelbar ist. „Ich habe seit einigen Jahren eine Dauerkarte und einen Tiefgaragenplatz. Besser geht es nicht“, sagt sie. Aber die Nachfrage nach Plätzen ist immens. „Es gibt eine Mega-Warteliste.“ Auch nicht jeder im EFC hat ein Saisonticket, insofern gewollt.

Im alten Waldstadion, da war dies alles noch schwieriger. Die Parkplätze waren noch weiter entfernt und die meisten Plätze im Rund nicht vor Regen geschützt. Unter diesen Bedingungen reifte damals der Entschluss, einen Eintracht-Fan-Club zu gründen. „Die Idee wurde auf der Tartanbahn bei Regen und Schlamm im Waldstadion geboren. Clemens Schäfer hatte dann im neuen Stadion in den Reihen der Rollifahrer gefragt, wer bei einem EFC für Behinderte und seine Freunde mitmachen würde. Die Gründungsmitglieder sind seit ewiger Zeit Besucher und schon seit Kindesbeinen mit dem Adlervirus infiziert“, tut der EFC auf seiner Homepage kund.

Schäfer war auch der Erste Vorsitzende bei der Gründung am 1. Juli 2007. Nachdem er Fanbeauftragter für Behinderte wurde bei der Eintracht Frankfurt AG, übernahm Claudia Leun bald den Vorsitz. „Als Fanbeauftragter ist er im Interesse der Eintracht unterwegs, wir als EFC können Wünsche äußern“, weist Leun auf die besondere Situation hin. Und die Anliegen finden, sagt sie, auch Resonanz. Beispielsweise war die Behindertentoilette zeitweise für jeden zugänglich, nunmehr nur noch für Behinderte, die einen entsprechenden Schlüssel dafür haben. Auch seien Getränkehalter an den Plätzen im Stadion angebracht worden.

Inzwischen gehören fast 80 Mitglieder dem EFC an. Nicht nur aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen die Fans von „ohne Grenzen“. Auch im Badischen, Schwäbischen und Fränkischen sind welche beheimatet. Kontakte zu Fan-Clubs mit Behinderten von anderen Fußballvereinen gebe es laut Leun allerdings nicht.

Im Fokus stehen ganz klar die Heimspiele. Nach dem letzten Match in diesem Jahr gegen Schalke wird auch im Stadion gemeinsam etwas unternommen. „Wir machen im Eintracht-Museum wieder unsere Weihnachtsfeier, das hat sich etabliert“, sagt Leun. Groß feierte der EFC ohne Grenzen auch im Sommer sein „Zehnjähriges“ – in Dietzenbach, wo Claudia Leun mit ihrer Familie lebt. Zu Gast war unter anderem Eintracht- und Scherze-Liebhaber Henni Nachtsheim. Spieler und Trainer konnten nicht kommen, da sie in den USA auf Tour waren.

Im Alltag sind Treffen der Behinderten indes nur schwer zu organisieren. „Wir hatten es mal versucht, einen Stammtisch zu machen, aber der Aufwand war enorm. Der Bedarf war auch nicht so da“, sagt Leun. Entsprechend sind auch Auswärtsfahrten die Ausnahme In dieser Spielzeit sei lediglich die Fahrt nach Gelsenkirchen am letzten Bundesliga-Spieltag im Mai angedacht. „Viele Mitglieder leben im Behindertenwohnheim oder im betreuten Wohnen. Da bestehen auch nicht so die finanziellen Mittel. Wir hatten mal Glück, dass wir von der Bundesliga-Stiftung einen Zuschuss bekommen haben. Auch die Spieler haben mal die Hälfte von einer Busfahrt bezahlt.“

Die Spiele im Mainzer Bruchwegstadion waren früher übrigens besonders unangenehm. „Da hat man von unseren Plätzen nur die Hälfte des Spielfeldes gesehen“, berichtet Leun. Heutzutage gebe es in Dortmund noch Probleme. Wegen einer Rampe, da seien die Rollis auf Hilfe angewiesen. In den neuen Stadien wären die Bedingungen im Allgemeinen aber „ganz gut“.

Im eigenen Haus fühlt sich der EFC ohne Grenzen aber am wohlsten. „Es ist schon klasse, wenn das Stadion voll ist. Und die Choreos sind das Größte“, sagt die gebürtige Frankfurterin Leun.