Eintracht Frankfurt: Eigenkapital erhöht: Geld fließt ins Team

Das wird Fredi Bobic gerne hören: Die „Eintracht Frankfurt Fußball AG“ hat ihre Kapitalbasis durch die Aufnahme von Eigenkapital in Höhe von 15 Millionen Euro deutlich gestärkt. Dies diene im Wesentlichen dazu, „die sportliche und strukturelle Wettbewerbsfähigkeit der Eintracht in den kommenden drei Jahren zu stärken“, hieß es am Montag in einer offiziellen Pressemitteilung.

Im Klartext: Es kann zusätzliches Geld in die Verstärkung der Mannschaft gesteckt werden. Die Eintracht wird sich also im Sommer weiter nicht in der Feinkostabteilung der Fußball-Profis umschauen können, aber, um im Bild zu bleiben, dann doch in den oberen Regalen der Fachgeschäfte. „Uns sind Spieler angeboten worden, die waren vor zwei Jahren für uns noch kein Thema“, hatte Trainer Niko Kovac vor Kurzem erklärt, „die Eintracht wird gut aufgestellt sein“. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als vom Verbleib des Trainers ausgegangen wurde und die Chancen auf Europa größer waren als jetzt.

In jedem Fall aber können Sportvorstand Bobic und Manager Bruno Hübner mit einer ganz anderen finanziellen Grundlage auf dem Transfermarkt arbeiten. Im vergangenen Sommer hatte die Eintracht rund 20 Millionen Euro eingesetzt, unter anderem für Sébastien Haller (7 Millionen Euro) und Jetro Willems (sechs Millionen Euro). Diesmal steht deutlich mehr Geld bereit. Vorstand Axel Hellmann hat gerade erklärt, dass durch die Finalteilnahme im DFB-Pokal rund fünf Millionen Euro aus diesem Topf übrigbleiben werden.

Möglich ist auch, dass die Eintracht noch den einen oder anderen Spieler transferiert. So würde Omar Mascarell festgeschriebene vier Millionen Euro bringen, wenn Real Madrid sich entschließt, ihn zurückzuholen. Freilich: Der neue Trainer wird großes Interesse haben, den spanischen Mittelfeldspieler zu behalten. Zudem könnte sich der eine oder andere Eintracht-Profi bei der WM in Russland für neue Klubs empfehlen. Fabián wäre ein Kandidat, Gacinovic auch.

Da passt die Meldung von der Eigenkapitalerhöhung wunderbar in die Zeit und ins Bild. Im Zuge dieser Transaktion wurde der Aktionärskreis der Eintracht Frankfurt Fußball AG erweitert. Als neuer Aktionär haben die sogenannten „Freunde der Adler“ 18,55 % der Aktien vom bisherigen Gesellschafter „Freunde der Eintracht“ erworben, der nunmehr 10 % der Anteile hält. Die Anteilshöhe des Eintracht Frankfurt e. V. (67,88%) und der Wolfgang Steubing AG (3,57 %) bleiben unverändert. Der neue Aktionär wird vom geschäftsführenden Gesellschafter Philip Holzer vertreten. Er gehört seit acht Jahren auch dem Aufsichtsrat der Eintracht AG an und ist lebenslanges Mitglied. Als weiterer bedeutender Gesellschafter der „Freunde der Adler GmbH“ engagiert sich der Frankfurter Unternehmer Stephen Orenstein.

Die Begeisterung bei den Eintracht-Verantwortlichen, dass der Deal nach fast zwei Jahren Planung und Vorbereitung nach steuerlicher Prüfung über die Bühne gegangen ist, ist groß. „Wir haben unser Eigenkapital zu hervorragenden Konditionen stärken können“, sagte Finanzvorstand Oliver Frankenbach. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Steubing ist es eine optimale Lösung, „da sie aufgrund der unveränderten Anteile von Eintracht Frankfurt e. V. die vollständige Flexibilität für die Zukunft gewährleistet“. pes