Eintracht Frankfurt: Ein Lichtstrahl an einem trostlosen Abend

Der Hauptperson des Abends gehörte die Bühne zunächst alleine. Erst als Marco Russ sein Gespräch mit den wartenden Journalisten beendet hatte, ging Niko Kovac zur Pressekonferenz. Vorher umarmten sich der Trainer der Frankfurter Eintracht und seine Nummer 4 noch einmal innig. Das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld mag insgesamt ziemlich trostlos gewesen sein. Die Rückkehr von Russ in sein Leben als Fußball-Profi dagegen war wie ein Lichtstrahl in der inzwischen hereingebrochenen Nacht.

Den wohl emotionalsten Moment seiner Karriere nahm Marco Russ mit Humor. Überschäumende Freude strahlte er nicht aus. Eher eine tiefe innere Ruhe und Genugtuung. „Für solche Situationen reicht die Kraft voll aus“, sagte der Rückkehrer zum ersten Mini-Einsatz nach seiner Krebserkrankung. Russ hatte in der Nachspielzeit des DFB-Pokal-Viertelfinals gegen Arminia Bielefeld nicht viel mehr als 30 Sekunden gespielt. Die 39 000 Zuschauer in der Arena waren dennoch völlig aus dem Häuschen.

Russ herzte seine weinende Frau Janina, feierte mit seiner Tochter Vida auf dem Arm zusammen mit den Mitspielern in der Fankurve. Söhnchen Moses hatte krank zu Hause bleiben müssen.

Einen Ballkontakt hatte er in den letzten Sekunden der Nachspielzeit beim 1:0 gegen den Zweitligisten zwar nicht mehr. „Aber das ist mir völlig wurst“, sagte Russ. Schließlich hatte er nach Krebsdiagnose und Chemotherapien neun Monate auf diesen Moment warten müssen. „Eine lange und harte Zeit“, wie der 31-Jährige noch einmal sagte: „Gerade in so einer Situation hilft dir der Fußball nicht weiter, sondern nur die Familie, die bei dir ist.“

Im September, als noch offen war, ob und wann er auf den Rasen zurückkehren könnte, verlängerte die Führung um Sportvorstand Fredi Bobic den Vertrag mit dem gebürtigen Hanauer und langjährigen Eintracht-Profi. Nun das Comeback. „Ich fühle mich gut. Es ist nicht so, dass der Trainer einen in den Kader nimmt, wenn man nicht fit ist“, erklärte Russ, der schon seit Januar wieder mit der Mannschaft trainiert. „Wir sind alle froh, dass er wieder gesund ist und wieder Fußball spielen kann. Die Gesundheit ist das Einzige im Leben, was wichtig ist“, sagte Kapitän Alex Meier.

Kürzlich hatte Kovac noch gesagt, bei dem Verteidiger könne es Monate bis zu einer Rückkehr dauern. „Eigentlich war es so geplant, dass er später kommt. Manchmal geht es eben anders aus, als man denkt“, sagte der Eintracht-Trainer nach dem Einzug ins Halbfinale.

Vor dem Abschlusstraining am Montag hatte Kovac das Gespräch mit Russ gesucht. Es könne sein, dass er in der Schlussphase gegen Bielefeld gebraucht werde. Dann, wenn der Gegner immer wieder lange Bälle Richtung Eintracht-Strafraum schlage. Russ sagte zu.

Sowohl er als auch Kovac betonten aber, dass es weiter ein langer Weg sei bis zur vollständigen Integration in die Stammelf. „Dass ich noch nicht über 90 Minuten gehen kann, ist mir schon bewusst“, sagte Russ. Dafür fehle weiter Trainingspraxis.

Er dachte im Moment des Glücks aber nicht nur an den weiten Weg, sondern gleich an die nächsten Aufgaben. „Wir wollen ins Finale. Noch einmal 90 Minuten, dann sind wir in Berlin“, sagte er. Das Endspiel am 27. Mai steigt ziemlich genau ein Jahr, nachdem sich Russ als Patient vorerst aus dem Fußball verabschiedete.