Nach Rot gegen Hoffenheim: Ein Spiel Sperre für Chandler: DFB ist diesmal gnädig

„Ein paar Punkte“ wünscht sich Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac aus den letzten beiden Spielen des Jahres beim VfL Wolfsburg am Samstag und gegen Mainz 05 am kommenden Dienstag. Das ist kein leichtes Unterfangen, denn personell befindet sich die Eintracht am Anschlag. Durch die Sperre für Verteidiger Timothy Chandler, der wegen einer „Unsportlichkeit“ gegenüber dem Hoffenheimer Sandro Wagner ein Spiel zuschauen muss, so das Urteil des DFB-Sportgerichts, gehen dem Coach die Abwehrspieler aus. „Ich hatte nicht mehr erwartet, aber es freut mich natürlich“, sagt Kovac. Vor allem rechts in der Viererkette ist der Notstand ausgebrochen. Chandler ist gesperrt, Guillermo Varela nach seiner Knöcheloperation noch in der Reha und Yanni Regäsel ist gerade erst an der Hüfte operiert. Was tun also?

Auf den ersten Blick bieten sich zwei Möglichkeiten. Die eine: Makoto Hasebe. Der „Alleskönner“ könnte gegen seinen Ex-Klub auf die rechte Verteidigerposition rücken. Freilich hätte dies zwei Nachteile. Zum einen ist Hasebe seit Wochen im Abwehrzentrum der Stabilisator, zum anderen hat er bei seinen Einsätzen auf rechts in der letzten Saison nur selten überzeugt. Bleibt Möglichkeit zwei: Kovac stellt seinen schnellen Innenverteidiger Jesus Vallejo auf die Außenbahn und setzt innen dafür Michael Hector ein. Ja, und dann könnte es noch eine dritte Möglichkeit geben: Kovac findet eine Lösung, mit der niemand rechnet. Mit überraschenden Aufstellungen kennt er sich ja aus. So könnte er Szabolcs Huszti auf eine Außenposition beordern und einen zusätzlichen Mittelfeldspieler bringen.

Der Trainer behielt am Montag seine Ansichten für sich. „Wir werden schon die richtige Lösung finden“, sagte er, „auch die eventuelle Aufstellung des Gegners müssen wir in unsere Überlegungen mit einfließen lassen.“ Zudem hatten bei der ersten Übungseinheit der Woche mit Vallejo, Hasebe, Huszti und Alex Meier vier Spieler gefehlt. Der eine oder andere fühle sich wegen einer Erkältung „matt“, sagte Kovac, der sich selbst auch mit Schnupfen und Husten plagt. „Wir müssen mit unseren Kräften haushalten“, begründet er die Schonung. Spätestens am Mittwoch sollen alle auf dem Platz stehen. Trotz aller Probleme in Wolfsburg rechnet der Eintracht-Coach mit einem schwierigen Spiel. „Der Gegner ist zwar verunsichert und hat erst zwei Punkte zu Hause geholt“, sagt er, „aber dem VfL bietet sich nun die letzte Chance, sich doch noch mit den Fans zu versöhnen.“

Noch keinen Versöhnungskurs gibt es in Richtung Hoffenheim. Die Vorwürfe nach dem „Giftduell“ vom Freitag haben Kovac verärgert. Speziell die Aussagen seines Kollegen Julian Nagelsmann, der in Zusammenhang mit David Abrahams Foul an Sandro Wagner die Worte „Handschellen“ und „nicht mehr das Licht sehen“ gebraucht hatte, waren unter der Gürtellinie. Kovac musste sich zurückhalten, um nicht genauso derb zurückzuschlagen. „No comment“ sei das Vernünftigste. Den Ellbogenschlag von Abraham verurteilte er einmal mehr, die Lobeshymnen für den Provokateur Wagner aber wollte er wie alle in Frankfurt nicht unwidersprochen hinnehmen. „Da halte ich es mit Alex Meier“, wurde Kovac deutlich, „wer so an der Grenze spielt wie Sandro, darf sich nicht wundern, wenn andere böse werden.“

Mit Ausnahme des Abraham-Schlags habe das Spiel einen „normalen Charakter“ gehabt. Er wehre sich dagegen, dass seine Mannschaft als „Kloppertruppe“ hingestellt werde. „Sollen wir ohne Kontakt spielen?“, fragte er Richtung Hoffenheim, „dürfen die besten Spieler in Zukunft nicht mehr angegriffen werden?“ Keinesfalls seien die Härten nur von der Eintracht ausgegangen. „Da gehören immer zwei dazu“, sagte Kovac, „es war Aktion und Reaktion“. Besonders ärgert ihn, dass die Leistung seines Teams in der allgemeinen Berichterstattung zu kurz gekommen sei. „Keiner spricht darüber, dass wir besser waren und nach Punkten gewonnen haben“, sagte der Frankfurter Trainer. Schließlich habe Hoffenheim nicht ein einziges Mal aufs Frankfurter Tor geschossen.