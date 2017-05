Eintracht Frankfurt: Ein Tor bringt Familie Hübner nicht auseinander

Der Familienfrieden war dann doch nicht in Gefahr – obwohl sich der Frankfurter Sportdirektor Bruno Hübner wegen seines Sohnes natürlich den einen oder anderen Spruch anhören musste. „Den entlassen wir“, witzelte beispielsweise Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic über seinen Kollegen. Der bitteren Schlusspointe des Gastspiels im Kraichgau schließlich wohnte für die hessische Reisegruppe noch eine besondere Pikanterie inne – war es doch Hübners Sohn Benjamin, der in Diensten des Gegners den entscheidenden Kopfball zum späten 1:0-Sieg für 1899 Hoffenheim ins Eintracht-Tor wuchtete.

Bilderstrecke Unglückliche Last-Minute-Niederlage der Eintracht in Hoffenheim

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler in Hoffenheim geschlagen

Von seinen jubelnden Mitspielern wurde Hübner fast erdrückt, auf eine Umarmung seines Vaters in der Öffentlichkeit wartete er nach seinem zweiten Saisontor vergeblich. Erst im Kabinengang legte dieser seine Zurückhaltung ab. „Er hat mir zum Tor gratuliert“, berichtete Benjamin und lachte: „Das bringt uns nicht auseinander. Er ist ja immer noch mein Vater.“ Als solcher kann Bruno Hübner eigentlich sehr stolz sein, trotz der bitteren Schlusspointe.

Nach Startschwierigkeiten bei der TSG zu Beginn der Saison ist Benjamin in der Dreier-Abwehrkette gesetzt. „Die Eintracht hat unglaublich gekämpft, es war sehr schwer für uns“, berichtete er. Am Ende war es der 27-Jährige selbst, der den Unterschied machte. „Wenn er Fahrt aufnimmt und sich hochschraubt, wird es schwer“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. Marco Russ verlor das entscheidende Kopfballduell, wurde aber von Kovac in Schutz genommen. „Vom Fleck kann Marco da gar nicht so hochkommen. Er hat vorher zu viel Abstand gelassen, aber das war sicher der Müdigkeit geschuldet.“

Eintracht Frankfurt Rückkehrer Marc Stendera beeindruckt mit Kampfgeist Trainer Niko Kovac gerät hinterher ins Schwärmen. Bei der Niederlage in Hoffenheim ist Marc Stendera ein Frankfurter Gewinner. clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht fehlt am Ende die Kraft Ihr Ziel Klassenerhalt hat die Eintracht bereits erreicht. Dass das Spiel in Hoffenheim nun unglücklich mit 0:1 verloren ging, ist keine Schande. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: "Schmuckloser Arbeitssieg für Hoffenheim" 90 Minuten verteidigte die Eintracht den einen Punkt gegen Hoffenheim tapfer. Dann traf ausgerechnet Bruno Hübnsers Sohn zum 1:0 für die Kraichgauer. Wir haben die Pressestimmen zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Starke Eintracht hat kein Glück Die Eintracht verliert trotz starker Leistung mit 0:1 bei der TSG Hoffenheim. Einstellung und Einsatzwille stimmten aber bei der Elf von Niko Kovac, die sich hervorragend präsentierte. Ein Kommentar von Sascha Mehr. clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht verliert in letzter Minute in Hoffenheim Ganz bitter! In der letzten Minute der regulären Spielzeit kassiert die SGE das 0:1, das den Endstand bedeutete. Torschütze war ausgerechnet der Sohn von Eintracht-Manager Bruno Hübner, Benjamin Hübner. clearing

Der gebürtige Wiesbadener Benjamin Hübner wiederum, der über den SV Wehen, den VfR Aalen und den FC Ingolstadt im Sommer für 800 000 Euro Ablöse nach Hoffenheim kam, war auch bei der Eintracht wiederholt gehandelt worden. Der Familienrat aber entschied sich dagegen, nicht zuletzt um keine Probleme mit einem Vater-Sohn-Verhältnis innerhalb des Kaders zu bekommen. Nun wird Benjamin Hübner demnächst mit Hoffenheim im Europacup auflaufen. Väterliche Glückwünsche zu Toren nimmt er auch da sicher gerne an – und vielleicht schaffen es Papa Bruno und Co. ja auch noch nach Europa.

(mka,dpa)