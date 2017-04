SGE-Check: TSG Hoffenheim: Ein Trainer mit Geschmacksverirrung und andere Sünden

Geschmacksverirrung. Beim DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zeigten die Kameras nämlich kurz TSG-Trainer Nagelsmann, der mit einem derart feuerroten und ausgefallenen Mantel auf der Tribüne saß, dass man meinen konnte, Ed Hardy habe den Weihnachtsmann als neuen Chefdesigner eingestellt. Mit seinem ungewohnten Outfit rief Nagelsmann schnell Gelächter in den Sozialen Medien hervor, wir bitten derweil um Nachsicht: Der Bub ist noch jung, vielleicht legt ihm ja die Mama noch die Klamotten raus.Dietmar Hopps Anwalt. Beim Auswärtsspiel in Köln war TSG-Mäzen Dietmar Hopp erneut Ziel von geschmacklosen Schmähgesängen und -Bannern, Hopp entschied sich dafür, gegen die verantwortlichen Fans Strafanzeige zu erstatten – möglicherweise weil er die Schallkanone zuhause vergessen hatte. Seit 2008 ist die TSG nun in der Bundesliga, Schmähgesänge sind seither fester Bestandteil der Hoffenheimer Auswärtsspiele. Wenn Dietmar Hopp dafür jedes Mal seinen Anwalt antanzen lässt, dürfte der ein größeres Laufpensum haben als die Spieler der TSG. Vielleicht sehen wir den Mann demnächst als Abräumer im Hoffenheimer Mittelfeld?Nur eine Niederlage in den letzten zehn Spielen, insgesamt erst drei Ligapleiten, außerdem natürlich unlängst der Sieg gegen die Bayern: Es laufen Stahlträger vom Band, die weniger stabil sind als die Formkurve der TSG Hoffenheim in dieser Saison. Was letztlich dazu führte, dass die TSG sich mit dem Punkt in Köln vor einer Woche endgültig für den Europacup qualifizierte. Eine Leistung für das Vereinsmuseum, wenn es denn eins gäbe.Besonders unter Ralf Rangnick war Hoffenheim für das aggressive Abwerben von Talenten bekannt. Was sich allerdings 2007 im Kraichgau abspielte, dürfte bis heute einmalig im deutschen Jugendfußball sein. Vom VfL Neckarau verpflichtete die TSG gleich sieben B-Jugendliche, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Im Folgejahr wurden alle sieben mit ihrem neuen Klub deutscher B-Jugend-Meister. Immerhin drei der Jungs sind tatsächlich Bundesligaprofis geworden: Pascal Groß in Ingolstadt, Manuel Gulde in Freiburg und Marco Terrazzino, der mittlerweile wieder in Hoffenheim kickt.

Die TSG in der Champions League? Yay:



Was sich viel besser als Vereinshymne eignen würde:

Da die fürchterliche Popkonserven-Hymne der TSG sowieso schon längst ersetzt gehört, wäre spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt. Schließlich qualifiziert man sich nur einmal zum ersten Mal für Europa. Und da die letzten vier Saisonspiele so etwas wie der Countdown zur Hoffenheimer Europatour sind, böte sich der Klassiker „Final Coutdown“ von Europe an. Wenn die Spieler dann noch lange Haare und Spandex tragen würden, würden auch endlich die Beliebtheitswerte der TSG steigen. Zumindest in der Hair-Metal-Szene der späten achtziger Jahre.



Mehr zur Eintracht

Bilderstrecke Elfmeter-Krimi gegen Gladbach: Eintracht im DFB-Pokalfinale

Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler in Mönchengladbach

Bilderstrecke Eintracht vs. Hoffenheim: Das Duell "Mann gegen Mann"

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Noch beschwingt von der Pokalfinals-Euphorie spielt die Eintracht munter drauflos, wird aber immer wieder dadurch ausgebremst, dass die Spieler den im roten Mantel an der Seitenlinie stehenden Julian Nagelsmann für einen Mitspieler halten und die Bälle ins Aus spielen. Nach einer schwungvollen Anfangsphase verflacht das Spiel zusehends, da beide Mannschaften von den Finaleinzugs- bzw. Europacup-Feierlichkeiten noch völlig erschöpft sind. Letztlich bleibt es beim 0:0, das im Nachgang aber als 2:0 für die Eintracht gewertet wird, da die TSG in der Schlussphase einen nicht spielberechtigten Anwalt eingesetzt hat.