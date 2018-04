Eintracht Frankfurt: Ein Triumph des Zusammenhalts im Team

Da wollte jemand seine Genugtuung ganz für sich alleine genießen. Als die Fußball-Profis der Frankfurter Eintracht zur großen Jubel-Party in der Kurve mit den rund 6000 mitgereisten Fans starteten, blieb Niko Kovac zuerst in gehöriger Distanz. Ein bisschen so wie der einsame Franz Beckenbauer auf dem römischen Rasen nach dem WM-Triumph 1990.

Aber natürlich wurde auch der Trainer der Frankfurter Eintracht schnell eingeholt. Von den Club-Bossen, von seinen Spielern und von seinen Emotionen. Sein Eingangsstatement bei der Pressekonferenz nutzte Kovac zu einer mit metallischem Unterton vorgetragenen Generalabrechnung: „Ich möchte etwas platzieren. Wir sind eine Eintracht, wir stehen alle zusammen. Was der eine oder andere von außen rein singen wollte, hat nicht funktioniert. Das hat man heute auf dem Platz gesehen.“

Wirkliche Versöhnung mit jenen, die ihm den Wechsel nach München und seine Begleitumstände übel nehmen, klingt anders. Aber der Einzug ins Pokal-Finale nach dem 1:0 (0:0) in Unterzahl beim großen Favoriten Schalke 04 dürfte ihm neuen Respekt einbringen. Auch wenn es bis zum Final-Tag am 19. Mai jede Menge Futter für jede Menge neuer Geschichten geben wird.

Thema Nummer eins: Kovac trifft mit der Eintracht auf seinen künftigen Arbeitgeber Bayern München. „Jetzt kann Niko zu Hause in Berlin seinen Abschied feiern, ist doch schön“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Und ergänzte grinsend: „Jetzt muss er die Kollegen aber auch weghauen. Dann ist alles okay. Wir werden eklig sein.“

Thema Nummer zwei: die erneute Rückkehr der Berliner Jungs Niko und Robert Kovac in ihre Geburtsstadt. „Und den Kevin bringen wir auch noch mit“, sagt der Eintracht-Trainer über seinen Leitwolf Boateng, ebenfalls ein Ur-Berliner.

Und Thema Nummer drei: die Verwandlung der Eintracht vom Abstiegskandidaten zum Pokal-Finalisten gegen illustre Liga-Konkurrenz im zweiten Jahr in Folge. „Das ist eigentlich nobelpreiswürdig“, sagte Kovac.

Die „unfassbare Willensleistung“ (Bobic) mit dem traumhaften Hackentor von Luka Jovic (75.) sollte der Eintracht für diesen schwierigen Gang Schub verleihen. Und sie dürfte auch dazu beitragen, dass sich die „Gewitterwolken“ (Marketing-Vorstand Axel Hellmann), die sich zuletzt über Frankfurt zusammengebraut hatten, langsam wieder auflösen. Sportdirektor Bruno Hübner stellte sich schützend vor den Trainer. „Ich kann sagen, dass Niko immer die Wahrheit gesagt hat. Er ist ein ganz aufrechter Mensch“, sagte Hübner. „Er muss derzeit Anfeindungen erleben, die nicht gerecht und fair sind. Auch wenn die Enttäuschung da ist, muss man an den Menschen denken.“

Hellmann wiederum konnte sein Glück nur heiser in Worte fassen: „Ich habe während der letzten zehn Minuten jede Aktion auf dem Feld mitkommentiert.“ Der Marketing-Vorstand kündigte an, dass die Eintracht bei ihren Aktivitäten rund um das Finale in Berlin im Vergleich zum Vorjahr „noch eine Schippe mehr drauflegen“ werde.

Und bei aller Freude legten die Verantwortlichen Wert auf die Feststellung: Das Brot-und-Butter-Geschäft der Eintracht bleibt die Bundesliga – aus nachvollziehbaren Gründen: Seit 2013 geht der Verlierer des Pokal-Finales unabhängig vom Gegner bei der Vergabe der Europapokalplätze leer aus. „Alle Aufmerksamkeit, aller Fokus gilt den letzten Ligaspielen“, sagte Kovac. Sie beginnen am Samstag mit dem Gastspiel der Berliner Hertha im Frankfurter Stadtwald. Bobic sprach von der großen Chance, es „aus eigener Kraft in den Europacup zu schaffen. Die wollen wir nutzen“. Platz sieben reicht für die Europa-League-Qualifikation.

Und wenn nicht? Dann gibt es immer noch den Pokal. Gegen den größtmöglichen Gegner. Aber: „Wir sind so ein eingeschworener Sauhaufen“, sagte Marco Russ, „deshalb ist uns das auch latte“. Für Russ, der auf Schalke stark gespielt hat, ist es das dritte Pokal-Finale als Eintrachtler. Auch Niko Kovac freut sich für ihn: „Er ist ein alter Haudegen und kam aus einer Krankheit. Er hat Ruhe am Ball, ist ein wichtiger Junge und eine Identifikationsfigur in Frankfurt.“

Nur einer wollte sich anscheinend nicht so richtig mitfreuen. DFB-Präsident Reinhard Grindel eilte nach dem Schlusspfiff mit mürrischer Miene durch den Kabinentrakt der Schalke-Arena. Möglicherweise hatte er sich eine andere Final-Paarung gewünscht. Der DFB und die in klarer Anti-Haltung zum Verband stehenden Eintracht-Ultras – da wird es am 19. Mai wieder lautstarke Proteste im Olympia-Stadion geben. Zumal Grindel im vergangenen Jahr beschuldigt wurde, zu viele Sympathien für den Gegner Borussia Dortmund zu haben. Man sieht sich eben immer zweimal im Leben.