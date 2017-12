Eintracht Frankfurt Taktiktafel: Eintracht mit einigen Hausaufgaben für die Winterpause

Eintracht Frankfurt darf nach dem 2:1 in Heidenheim weiter vom Pokalsieg träumen. Zusammen mit dem achtbaren Abschneiden in der Fußball-Bundesliga kann man dem Team von Trainer Niko Kovac also ein gutes Halbjahreszeugnis ausstellen. Woran es zu arbeiten gilt, wurde im letzten ... mehr