Eintracht Frankfurt: Ein hart erkämpfter Punkt für die Eintracht

Kommentar Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht weiter mit Herz und Klasse Die Eintracht spielt gegen Augsburg mit Herz, Risiko und mitreißendem Kombinationsfußball bis zum Schluss auf Sieg – und bleibt einer der großen Überraschungsmannschaften der Saison. Ein Kommentar von Michael Forst. clearing

Am Ende standen Niko Kovac und Dirk Schuster Arm in Arm an der Seitenlinie und forderten gemeinsam den Abpfiff ein, der dann auch bald erfolgte. Die volle Bescherung gab es für Trainer Kovac und seine Eintracht diesmal nicht. Aber es war ja auch erst der zweite Advent, und Siege sind für die Frankfurter Fast-Absteiger auch nach drei solchen Erlebnissen in Serie eben noch keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht in Augsburg, bei Kovacs Kollege Schuster. An diesem bitterkalten Sonntag trennten sich die beiden mit einem 1:1 (1:1), und sowohl die Trainer wie auch ihre Spieler konnten damit gut leben.

„Das war ein hart erkämpfter Punkt beim FC Augsburg, mit dem wir zufrieden sind. Die Jungs wissen, wo sie herkommen und dass sie zwar jetzt oben sind, aber in dieser Form nicht immer da oben hin gehören“, erklärte Kovac die Frankfurter Sicht der Dinge und interessierte sich gar nicht dafür, dass man in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nach nun 13 Spieltagen eine Stufe abrutschte, auf den fünften Rang, hinter die am Freitag nach Frankfurt kommende TSG Hoffenheim. Zumal Kovac auch aus diesen hohen Gefilden weiter nach unten schaute: „Für unser primäres Ziel, den Klassenerhalt, ist dieser Punkt ganz wichtig.“

Dass beim fünften Bundesliga-Besuch in Augsburg der erste Sieg möglich gewesen wäre, war die eine Seite der Medaille. Dass man in der Vergangenheit ein solches Spiel oft verloren hätte, war die andere. „Da muss man auch mal den einen Punkt mitnehmen“, meinte Sportdirektor Bruno Hübner. „Die ersten 20, 25 Minuten haben wir richtig guten Fußball gespielt, aber dann ein bisschen den Faden verloren. Mit der Führung im Rücken haben wir das nicht optimal gemacht.“

Nach nur elf Minuten hatte Branimir Hrgota getroffen, den Kovac für den gelbgesperrten Marco Fabian als zweite Spitze neben Alexander Meier gestellt hatte. Für die Augsburger Maurermeister war das nach drei Spielen ohne Gegentor eine ungewohnte Erfahrung, für Hrgota auch: Einen hohen Ball von David Abraham hatte Meier vor dem Strafraum quergelegt, Hrgota ihn angenommen und direkt abgezogen zu seinem ersten Punktspieltor in Frankfurter Farben.

Es war ein früh verdienter Lohn für die Eintracht. Die Anfangsphase hatte sie nach Belieben bestimmt, den Abwehrriegel der Augsburger, den ihr im Sommer aus Darmstadt zugezogener Neu-Trainer Schuster ganz nach alten Gewohnheiten vom Böllentor gebaut hatte, schnell geknackt.

Wer aber nun geglaubt hätte, diese Entwicklung würde ihr das Spiel noch leichter machen, sollte sich getäuscht sehen. Ganz im Gegenteil. Hrgota hatte noch einmal etwas Pech, als er nach 24 Minuten bei einem vermeintlichen zweiten Tor eine Fußlänge im Abseits stand. Zunehmend aber verloren er und seine Kollegen die Kontrolle über das Geschehen an Augsburger, die zeigten, dass sie nicht nur Beton mischen können. Die Eintracht hingegen zog sich zurück, zu weit. Ob sie sich auch ein wenig zu sicher fühlte, zu bequem wurde? In jedem Fall machte sie zu wenig – und verlor so Stück für Stück an Sicherheit.

Selbst der sonst so tadellosen Verteidiger Vallejo fing zu wackeln an. Torwart Lukas Hradecky zum Glück nicht, er war aber ein ums andere Mal gefordert – und beim 1:1 in der 34. Minute schließlich machtlos: Dass Abraham einen Eckball in die Füße von Dong-Won Ji abwehrte, war keine gute Idee, dass der FCA-Stürmer dort völlig frei stand, ein einziger Organisationsfehler, und dass dieser dann ins Tor schoss, fast schon eine leichte Übung.

„Wie das manchmal so ist im Fußball: Nach dem 1:0 haben meine Spieler vielleicht gedacht, es geht mit etwas weniger“, tadelte Kovac. „Wir haben durch viele kleine Fehler, viele dumme Fouls den Gegner aufgebaut.“ Die Eintracht ließ sich gegen nicklige Augsburger auch auf Scharmützel ein und machte es sich damit noch schwerer, den Takt wieder zu finden. In der Abwehr und im Aufbau schlichen sich immer wieder Fehler ein, die Selbstsicherheit war wie verflogen. Zwischendrin erinnerte das Geschehen an die bislang letzte Niederlage in Freiburg, zwei Monate ist das schon her. Diesmal aber rettete man einen Punkt. „Wenn man in der Bundesliga nicht gewinnen kann, darf man wenigstens nicht verlieren“, sagte Kovac, und Schuster stimmte ihm da zu.

Dessen FCA blieb nach der Pause am Drücker, aber auch die Eintracht hatte immerhin noch eine große Chance – nicht zufällig durch den starken Meier, dessen Lupfer Stafylidis gerade so von der Linie köpfte (65.). Die Augsburger blieben damit letztlich zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und stabilisieren sich im Mittelfeld der Tabelle, die Eintracht ist nun gar stolze sieben Punktspiele ungeschlagen und mit nun 25 Punkten weiter oben dabei. Erstaunlich genug, fand auch FCA-Trainer Schuster: „Diese überragende Runde hätte der Eintracht doch keiner zugetraut“, meinte der alte Nachbar und schickte Kovac mit einem Lob auf den Heimweg: „Respekt für diese Entwicklung. Die Eintracht ist nicht umsonst so weit oben angesiedelt.“