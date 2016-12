Eintracht Frankfurt: Ein schmutziger Deal

Rund eineinhalb Jahre ist es her, da hatte Eintracht Frankfurt Interesse an einem jungen Serben. Mijat Gacinovic hieß der, war schmächtig, konnte aber schon damals mit dem Ball gut umgehen. Also, Interesse geäußert, Berater gefragt, Spieler gefragt, mit dem Berater einig geworden, mit dem Spieler einig geworden.

Alles wie üblich bei einem bevorstehenden Transfer. Nur dann wurde es etwas ungewöhnlich. Denn obwohl Gacinovic zuletzt für Vojvodina Novi Sad gespielt hatte, lagen die Transferrechte inzwischen nicht mehr in Serbien, sondern auf einer Insel. Auf Zypern bei Apollon Limassol. Was dahintersteckte, das konnte die Eintracht kaum wissen. Es konnte ihr auch schnuppe sein, Hauptsache, die Transferrechte waren bei einem Verein. Ob der nun in Novi Sad oder in Limassol kickt, das war sogar dem damaligen konservativen Vereinsboss Heribert Bruchhagen egal.

Erst jetzt brachte die Enthüllungsplattform Football Leaks die Hintergründe ans Licht. Dokumente sollen beweisen, dass sich vor Gacinovics Wechsel nach Deutschland eine Firma mit Sitz in Kanada die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Transferrechte besorgt hat. Sie belegen auch, dass mehr als eine Million Euro auf dem Konto einer Schweizer Privatbank gelandet sind, als der schnelle Dribbler schließlich in Frankfurt angekommen war.

Nur zehn Tage zuvor war der Deal zwischen Novi Sad und Limassol über die Bühne gegangen. Gacinovic hatte einen Vier-Jahres-Vertrag erhalten, Gehalt 10 000 Euro netto im Monat. Es war wohl ein Scheinvertrag, der aber bewirkte, dass die von Frankfurt bezahlte Ablösesumme in die Schweiz geleitet werden konnte.

Man weiß nicht, ob inzwischen ein Teil der Summe beim Präsidenten von Vojvodina Novi Sad gelandet ist. Der zumindest hatte im Frühjahr 2015 den Deal mit den Geschäftsleuten aus Kanada vorbereitet, hatte ihnen vertraglich zugesichert, dass alle Erlöse im Zusammenhang mit Transfers von Gacinovic auf ihre Konten fließen.

Man weiß auch nicht, ob ein Teil der 1,25 Millionen Euro – so viel hatte die Eintracht an Limassol bezahlt – auf der Insel im östlichen Mittelmeer geblieben ist. Denkbar ist das, schließlich musste Apollon das schmutzige Spiel mitspielen, musste den Frankfurter Bundesligisten täuschen. Die Zyprioten waren übrigens sofort von den Serben aufgefordert worden, das von Frankfurt erhaltene Geld auf ein Konto der Privatbank EFG in die Schweiz zu überweisen. Kontoinhaber: Die Firma European Sports Management.

Der Eintracht kann nichts passieren. In dem Transfervertrag vom 11. August 2015 mit Apollon steht, dass der Club „unbeschränkter und einziger Inhaber“ aller Rechte an dem Spieler sei, die nun „definitiv“ an den Bundesligisten übergehen. Dass die Eintracht, sollte sie Mijat Gacinovic irgendwann verkaufen, die Hälfte der Ablösesumme an Limassol weiter leiten muss, hat mit der dunklen Seite dieses Geschäfts nichts zu tun. Gacinovic hätte 2015 eigentlich 2,5 Millionen Euro kosten sollen. Doch so viel Geld hatten die Frankfurter damals nicht. Man einigte sich auf die Hälfte und vereinbarte auch beim Verkauf eine Teilung. Doch derzeit steht ein Verkauf nicht zur Debatte. Gacinovic hat in seiner zweiten Saison am Main zeigen können, was in ihm steckt. Er ist sein Geld wert. Und so verweist die Eintracht lediglich darauf, dass sie sich grundsätzlich nicht zu vertraglichen Details äußert. Und auch nicht zu Dingen, von denen sie keine Kenntnis hat.

