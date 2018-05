In einer Pressemitteilung und einer Erklärung auf der vereinseigenen Homepage hat die Frankfurter Eintracht die Trennung von Alex Meier bekanntgegeben. Der 35 Jahre alte Kapitän, der seit 14 Jahren für die Adler gespielt hat, zeigte sich am Montagabend gegenüber dieser Zeitung bitter enttäuscht. „Ich werde erst am Dienstag dazu Stellung beziehen“, sagte Meier, es sei wichtig eine Nacht drüber zu schlafen. Klar ist: Sportvorstand Fredi Bobic hat die Entscheidung wohl schon vor einiger Zeit getroffen. Und es hat kein Angebot oder ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung gegeben. In den letzten Tagen hatten sich innerhalb und außerhalb der Eintracht für einen neuen Vertrag für den „Fußball-Gott“ stark gemacht.

In ersten Reaktionen im Internet äußerten einige User Verständnis für die Entscheidung des Klubs, die meisten aber sind richtig sauer.

Der User „Waldstadion“: „Frage wie ein Management es schafft, so laienhaft zu denken…Identifikationsfiguren werden uns Fans einfach genommen! Für mich eine absolut unverständliche Entscheidung! Ein schwarzer Tag für die Eintracht und dessen Fans - Wolf verschenkt - Alex Meier abgeschoben! Eine Frechheit“.

Exil-Bischemer: „Eine inakzeptable Entscheidung.“

Rossi72: „Eine Entscheidung, die mich sprachlos zurücklässt“.

Der Geyer: „Einfach nur beschämend“.

Bilderstrecke Alex Meier: Mit 19 Toren in die Unsterblichkeit



Leo: „Man beraubt sich nicht ohne Not der grössten Identifikationsfiguren.“

Mini-Adler: „Was muss ich denn noch alles ertragen? Ein Wolf, der dem Geld hinterherjagt und jetzt DAS? Ich bin tieftraurig, ich hab grade keine Worte...was soll der scheiß?

Keinabseits: „Was für ein häßlicher Tag“.

(ps)