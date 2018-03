Bei einem Einbruch in das Berliner Haus von Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, sind die zwei Täter am Mittwochabend in flagranti erwischt worden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, stellte die Polizei einen der Einbrecher im Hausflur, den anderen auf der Gästetoilette. Wachsame Nachbarn hatten die Beamten gerufen.

Glück im Unglück: Bobic und seine Familie waren zum Tatzeitpunkt nicht anwesend. "Es wurde richtig Gewalt angewendet, um ins Haus zu kommen. Das Gefühl ist bedrückend", sagte Bobic (46) der Bild. Der Sachschaden an der aufgehebelten Terrassentür soll 1000 Euro betragen.

Bobic hatte das Haus in einer bewachten Wohnsiedlung in Berlin-Dahlem während seiner Zeit bei Hertha BSC (2003 bis 2005) gebaut. (sid)

Das könnte Sie auch interessieren!

Eintracht Frankfurt Sportchef Bobic über Kindheit, harte Arbeit und seinen ... Der aktuelle Aufschwung verschafft der Eintracht ganz neue Attraktivität. Sportchef Fredi Bobic träumt davon, dass Bayern München eines Tages Spieler aus Frankfurt will - und er sie nicht abgeben muss. Der derzeitige Tabellenplatz der Mannschaft sei "Wahnsinn". clearing