Eintracht Frankfurt: Eine „Eins plus Sternchen“ vom Chef

Eintracht-Boss Fredi Bobic lobte sein Team in höchsten Tönen. Und er sparte nicht mit Kritik an Schiedsrichter Robert Hartmann.

Nach dem Spiel gab es bei der Frankfurter Eintracht glückliche Gesichter, wohin man auch schaute. Sogar Sportvorstand Fredi Bobic, normalerweise ein Vertreter der sachlichen Analyse mit besonnenen Worten, ließ sich gerne mitreißen von der Euphorie.

„Es war ein überragendes Bundesligaspiel, mit offenem Visier und allem, was wir an diesem Sport so lieben“, sagte der ehemalige Nationalstürmer, „wie unsere Mannschaft zurückgekommen ist nach dem 0:2 war sensationell, moralisch eine Eins plus Sternchen.“

Vor allem die erste halbe Stunde nach der Halbzeit hatte einen spektakulären Schlagabtausch gebracht. Es war „Wild-West“-Fußball, nur nach vorne, alle Taktik von Bord, Fußball für Genießer.

„Es war eine Art Alles oder Nichts, Mittelfeld gab es keines mehr“, analysierte Bobic, „das gibt es sonst nur bei uns in den alten Herren.“ Dort allerdings, weil die „Oldies“ nicht mehr so viel rennen können, bei Eintracht gegen Dortmund, weil alle rannten, als gäbe es kein Morgen mehr. „Als Trainer brauche ich das nicht unbedingt, auch wenn es großartig war“, schnaufte Niko Kovac kräftig durch, „das ist nicht unser Credo, aber es ist der BVB.“ Da hat sich die Eintracht erfolgreich angepasst.

Wäre der Schiedsrichter nicht gewesen, Bobic wäre diesmal wohl rundherum zufrieden gewesen. Doch mit der Arbeit von Robert Hartmann war er nun nachvollziehbar überhaupt nicht einverstanden. „Der Schiedsrichter hat total seine Linie verloren“, schimpfte er, „aber so kennen wir ihn.“

Es waren zwei Szenen, die die Frankfurter so aufgeregt hatten. Die erste war dabei durchaus folgenschwer und hatte großen Einfluss auf den Spielverlauf. Hartmanns Assistent Markus Schüller hatte Ante Rebic in der 16. Minute nach einem feinen Pass von Sébastien Haller im Abseits gesehen, der Treffer des Kroaten, es wäre das 1:0 gewesen, wurde nicht anerkannt. „Ich habe da kein Abseits gesehen“, ärgerte sich Bobic, „es heißt ja in der Regel, im Zweifel für den Angreifer.“ Hartmann entschied anders, verzichtete auch auf einen Videobeweis.

Wie knapp es in dieser Szene war und wie schwierig es war, die Entscheidung zu fällen, zeigten die Beurteilungen der verschiedenen Fernsehsender. Für Hansi Küpper, Reporter von Sky, war es in der Live-Übertragung „abseits“, also eine korrekte Entscheidung. Für Florian Nass von der ARD war es ein „korrektes Tor“. Nur wegen technischer Probleme bei der „Sportschau“ konnte er dies nicht über den Sender sagen. Und im ZDF, bei Bela Rethy, wurde diese Schlüsselszene gar nicht erst gezeigt. So kann man es natürlich auch machen.

Deutlich klarer waren die vielen Fehler, die Hartmann bei Zweikampfbeurteilungen unterliefen. Die krasseste Fehlentscheidung leistete er sich in der Nachspielzeit. Marc Bartra hätte nach einem Foul an Haller an der Seitenlinie in der Nähe der Mittellinie zwingend die Rote Karte sehen müssen, als er mit Anlauf dem Franzosen von hinten in die Beine gesprungen war. „Eine klarere Rote Karte gibt es nicht, das war Wahnsinn“, sagte Bobic, „und der Mann im Container in Köln hat auch geschlafen.“ Es gab offenbar kein Signal vom Video-Assistenten Benjamin Brand. Auch der Assistent an der Linie, Christian Leichner, und der vierte Offizielle Matthias Jöllenbeck hatten bei bester Sicht die Augen geschlossen. Am Spielausgang hätte der Platzverweis von Bartra freilich nichts geändert.

Dass der umstrittene Ex-Schiedsrichter Herbert Fandel, diesmal Schiedsrichterbeobachter, später gegenüber Trainer Kovac Hartmanns Entscheidung nur „Gelb“ zu zeigen, auch noch verteidigte, zeigt wie angeschlagen das gesamte Schiedsrichterwesen aktuell ist. Denn diese Meinung hatten Hartmann und Fandel nun in der Tat exklusiv.

(pes)