Eintracht Frankfurt: Eine Sorge weniger für Kovac: Boateng ist wieder auf den Beinen

Niko Kovac hat eine Sorge weniger. Der Trainer der Frankfurter Eintracht kann für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg auf Kevin-Prince Boateng zurückgreifen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat am Mittwoch zwar nur „individuell“ trainiert, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, stand immerhin aber schon wieder auf dem Platz, wenn auch alleine und abseits der Kollegen. Boateng, der sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine Hüftprellung zugezogen hatte, absolvierte unter Aufsicht von Rehatrainer Martin Spohrer ein paar Extra-Läufe, trat auch ein paar Bälle. An diesem Donnerstag soll er wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen. Gibt es keinen Rückschlag, kann Boateng spielen.

Damit nimmt die Aufstellung fürs erste Auswärtsspiel des Jahres so langsam Formen an. Simon Falette wird für den verletzten Marco Russ in die Abwehrkette rutschen. Offen ist noch, wie der Trainer die beiden Außenverteidigerpositionen besetzen wird. Rechts (siehe unser gesonderter Bericht) hat er sowieso die freie Auswahl, aber auch links gibt es diesmal einige Möglichkeiten. Taleb Tawatha hat unter der Woche bislang alle Einheiten mitgemacht und auch Jetro Willems könnte zurückkehren. Den Holländer hatte Kovac gegen Freiburg komplett aus dem Kader geschmissen.

Ob Willems sich in dieser Woche in den Übungseinheiten besser präsentiert und damit für einen Einsatz empfohlen hat, weiß niemand so genau. Mit einer Ausnahme wurden ja alle Arbeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit verrichtet. Was gar nicht so einfach war, denn die ersten Ausläufer des Wintersturms hatten die vor Blicken schützenden Planen einfach weggeweht. pes