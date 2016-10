Eintracht Frankfurt: Eine Überraschung zum Geburtstag von Kovac?

Dass es für seinen Trainer ein besonderes Datum ist, hat Timothy Chandler mitbekommen. „Wir können ihn beschenken mit einem guten Spiel und vielleicht etwas mitnehmen. Ich denke, dann feiert er einen guten Geburtstag“, machte sich der Rechtsverteidiger der Frankfurter Eintracht schon Anfang der Woche Gedanken über die Gestaltung dieses Samstags, nicht ohne eine Befürchtung nachzuschieben: „Wenn wir verlieren, wird der Geburtstag nicht so gut.“

So gesehen sind die Chancen auf ein fröhliches Fest kaum allzu groß – heute, wenn der Frankfurter Fußballlehrer Niko Kovac 45 wird, hat sich für 15.30 Uhr nämlich hoher Besuch aus der Bundesliga angekündigt, der ruhmreiche und meist leider auch unbezwingbare FC Bayern. Eine Niederlage der Eintracht wäre gegen diese Übermacht das Normalste auf der Welt, aber wer weiß? „Wir wollen punkten“, ist der einstige Bayern-Profi Kovac gar nicht ganz ohne Hoffnung auf eine Geburtstagsüberraschung. „Wir haben zu Hause gegen starke Teams wie Schalke und Leverkusen gut ausgesehen und gepunktet. Bayern ist jetzt die Krönung.“

Bilderstrecke Eintracht vs. Bayern München: Die Teams im Faktencheck

Tatsächlich ist der Rekordmeister noch einmal eine Klasse für sich. Auch wenn er unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti noch etwas wankelmütiger wirkt als in der Dominanz der Guardiola-Jahre. „Sie haben viele Stärken. Aber in bestimmten Situationen sind sie auch anfällig“, glaubt Kovac trotz „lauter Weltklassespielern“ erkannt zu haben. Der 1. FC Köln, der vor zwei Wochen ein 1:1 in München errang, taugt als Vorbild: „Sie haben gezeigt, wie man auftreten muss.“ Also kompakt verteidigen. Aber auch Nadelstiche setzen, wenn sich die Gelegenheit bietet, präzise, entschlossen. Und gut vorbereitet. „Jeder muss wissen, wie er dann handeln muss“, meint Kovac. „Das haben wir alles unter der Woche durchgespielt, und ich hoffe, dass wir das auch abrufen können.“

Gut möglich, dass die Abwehr als Fünferkette auftritt, wie beim achtbaren 0:1 im April. Kampfbereitschaft und Konzentration sind bei allen gefragt: „Wir dürfen keine Sekunde abschalten. Sonst gerät man gegen die Bayern ins Hintertreffen.“ In der Trainingswoche war für Kovac immerhin schon mehr Zug drin als vor dem enttäuschenden 0:1 in Freiburg. Ob das an der Vorfreude auf den großen Gegner liegt? Eines hat er in jedem Fall festgestellt: „Heimspiele bewirken bei meinen Jungs immer etwas Besonderes.“

Bilderstrecke Eintracht: Die schönsten Siege gegen den FC Bayern München

Schade findet es der Trainer dabei, dass der Stehplatzblock 40 nach dem Urteil zu den Fan-Krawallen von Magdeburg leer bleibt, größer beschäftigt ihn das aber nicht: „Ich habe mit dem Sportlichen genug zu tun.“ Auch sein Geburtstag spielt da gar keine Rolle für ihn. „Das ist völlig unwichtig“, betont er und zwinkert: „Ich weiß auch gar nicht, ob die Jungs das überhaupt wissen.“ Was freilich schon der Fall zu sein scheint.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Hector, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Huszti – Seferovic, Fabian – Meier.