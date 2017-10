Eintracht Frankfurt: Einmal dem Prinzen ganz nahe sein

Herbstferien, Fußballschule, Sonne und Wärme, zwei Siege in Folge, Tabellenführer Borussia Dortmund als nächsten Gegner – da herrschte bei der Frankfurter Eintracht am Dienstag ein ziemlicher Rummel.

Trainer Niko Kovac war nach zwei freien Tagen und den Feiern zu seinem 46. Geburtstag am Sonntag schon wieder auf Betriebstemperatur. Lautstark dirigierte er seine Mannschaft, zwischenzeitlich war er sauer über das Dargebotene und wurde noch lauter.

Es war eine intensive Einheit mit einem interessanten Trainingsspielchen. Dabei ging es ziemlich zur Sache. Freilich, etliche Akteure haben gefehlt. Marc Stendera (Erkältung), Mijat Gacinovic (Erschöpfung) und Yanni Regäsel absolvierten lediglich einen Waldlauf. Danny da Costa drehte nach seiner Muskelverletzung nur ein paar lockere Runden auf dem Platz. Timothy Chandler und Marius Wolf, der beim Sieg in Hannover einen Schlag auf die Wade abbekommen hatte, trainierten derweil nur ein bisschen im Kraftraum. Und das Trio Jonathan de Guzman, Slobodan Medojevic und Gelson Fernandes arbeitete abseits der Mannschaft mit Reha-Trainer Martin Spohrer an baldigen Comebacks. pes