Eintracht Frankfurt: Eintracht-Coach Kovac sieht eine Chance gegen übermächtige Bayern

Trainer Niko Kovac gibt sich vor dem Spiel bei seinem künftigen Arbeitgeber gelassen. Schonen will er den deutschen Meister nicht. Was ihn interessiert: «Wie wir die Bayern schlagen können oder einen Punkt holen.»

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac will sich vor dem Auftritt bei seinem zukünftigen Arbeitgeber FC Bayern München nicht verrückt machen lassen. «Mir geht es sehr gut», sagte der 46-Jährige zwei Tage vor dem Fußball-Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Rekordmeister. «Wir haben am Wochenende ein Spiel in München. Doch was wichtig ist, ist die Eintracht und wir haben eine Aufgabe.»

Nachdem die Frankfurter keines der vergangenen 13 Bundesliga-Spiele an der Isar gewinnen konnten, sei das einzige, was ihn interessiert: «Wie können wir die Bayern schlagen oder einen Punkt holen?», meinte Kovac sichtlich gut gelaunt. Selbst für einen designierten Bayern-Coach ist das kein leichtes Unterfangen, zumal die Hessen seit Beginn ihrer Erstliga-Zugehörigkeit nur dreimal in München siegten.

Keinen Vorteil verspricht er sich davon, dass die Bayern nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid wohl Stammkräfte schonen und kräftig durchrotieren werden, um drei Tage später in der Rückpartie noch den Einzug in das Endspiel zu schaffen.

«Bayern München ist schon deutscher Meister und der Fokus liegt auf dem Halbfinale», sagte Kovac dazu. Wie in der vergangenen Woche gegen Hannover 96 sei zu erwarten, dass sein Kollege Jupp Heynckes auch gegen seine Frankfurter eine größere Rotation plane. «Doch diejenigen, die gegen uns auflaufen, werden ihr Maximum geben. Das sind alles Topspieler, die sich für das Spiel gegen Real noch qualifizieren wollen», meinte er. «Aber es wird Ansätze geben, unser Spiel durchzuspielen.»

Optimistisch ist Kovac, dass sein künftiger Club noch den Einzug in das Finale der Champions League schaffen kann. «Die Vielzahl der Chancen, die herausgespielt und nicht genutzt wurden, stimmt jeden zuversichtlich, dass es in Madrid auch reichen kann», prophezeite er. «Es ist noch nichts gegessen.» Die Bayern würden noch daran glauben, aber auch «ganz Fußball-Deutschland» hoffe, dass die Münchener im Finale gegen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp antreten können.

Mit seiner Frankfurter Eintracht will er zwar alles versuchen, um für den möglichen Einzug in die Europa League zu punkten. Das eine oder andere taktische und personelle Geheimnis will Kovac sich für das DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen die Bayern aber auch bewahren. «Die Münchner werden dann mit einer anderen Mannschaft auflaufen und wir ebenso mit dem einen oder anderen Spieler», so der Trainer. «Da wird eine andere Dynamik drin sein.»

An der Isar muss Kovac auf Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng verzichten, der bereits bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC wegen einer Oberschenkelblessur pausierte. Damit fällt das fünfte Liga-Duell der Halbbrüder komplett aus, weil sich Bayern-Abwehrchef Jérôme Boateng gegen die Madrilenen verletzte.

Nicht zur Verfügung stehen werden dem Bundesliga-Siebten zudem der erkrankte Danny Blum sowie Jonathan de Guzman (Muskelzerrung im Oberschenkel) und der gesperrte Makoto Hasebe. Dagegen ist Marius Wolf wieder fit.

Die Eintracht kann darauf hoffen, dass der mexikanische Nationalspieler Carlos Salcedo nach einem Schlüsselbeinbruch in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann. «Er hat in Mexiko trainiert. Gegen München und den Hamburger SV wird es wohl nichts. Vielleicht reicht es aber für das DFB-Pokalfinale», sagte Kovac.