Die Eintracht hat durch ein Last-Minute-Gegentor den Sieg in Hoffenheim knapp verpasst. Was sagen die Fans zum Spiel und dem Auftritt der Adler? Wir haben Stimmen zusammengefasst.

Es lief die Nachspielzeit, als der Hoffenheimer Serge Gnabry einen Ball flach in den Strafraum der SGE spielte und dort Mark Uth trocken vollendete. Ganz knapp haben die Adler einen Auswärtssieg bei der favorisierten TSG Hoffenheim verpasst. Was sagen die Fans zum Spiel? Wir haben Stimmen aus dem offiziellen Forum zusammengefasst.

Hijackthis1 ist gar nicht so sehr enttäuscht: "Natürlich ärgern wir uns alle über den Verlust von zwei Punkten in der Nachspielzeit. Andererseits haben wir diese Saison schon mehrmals kurz vor Schluß mit bisschen Glück gewonnen. Gleicht sich irgendwie aus und Glück allein über die ganze Saison hat niemand." Eine ähnliche Meinung hat Andy: "Sehr ärgerlich. Ein Sieg in dem Dorf wäre verdient gewesen. Aber das 1:1 bei den Mainzern hat mich deutlich mehr angekotzt. Heute zucke ich halt mit der Schulter. Kann passieren."

SGE_Werner fand die Leistung, trotz des späten Ausgleichs, wirklich stark: "Blöd gelaufen. Ob jetzt das "Verwalten" daran schuld war, weiß ich nicht. Dazu haben wir schon zu viele Spiele dieses Jahr genau so trotzdem gewonnen. Letztlich war es nur eine gute Chance in Halbzeit zwei für Hoffenheim und das war das Tor. Und das eher dank der Einzelleistung von Gnabry. Einfach schade. Hoffenheim ist nix eingefallen dank uns. Eigentlich eine bärenstarke Leistung von uns."

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Hoffenheim geschlagen

Ganz ähnlich sieht es clakir, auch wenn der Ärger über den Ausgleich groß ist: "Also gut. Vor dem Spiel hätte ich den einen Punkt sofort genommen. Jetzt fühlt er sich allerdings wie eine Niederlage an. Aber dennoch: ein Superspiel gemacht gegen einen saustarken Gegner, der kaum Chancen hatte. Das fühlt sich insgesamt gut an."

Einige Fans reklamieren, dass es nach der Führung einfch zu wenig Entlastung gab, zum Beispiel ChrizSGE: "Es passiert halt immer und wieder das man nach dem Führungstor das Fußball spielen einstellt und regelrecht um den Ausgleich bettelt." Auch Wuschelbubb kann die Passivität nicht verstehen: "Leider wieder mal in der zweiten Halbzeit zu passiv und das Fußballspielen eingestellt. Fühlt sich trotz Punkt leider richtig scheiße an."

Frankfurt050986 ist enttäuscht: "Ich hoffe ich erlebe den Tag noch, an dem wir das kontern lernen und anwenden können. Leider verschenkte 2 Punkte. Durch den späten Treffer fühlt es sich wie eine Niederlage an." Andere Fans können mit dem Remis durchaus Leben. PhillySGE: "Geht in Ordnung. Gutes Spiel von uns, letztlich am Ende zu sehr am Verwalten und mit zwei defensiven Wechseln war kaum noch Entlastung möglich." msgbk83 sieht vor allem den einen Punkt, den die SGE mitbrachte: "Insgesamt kann man mit einem Unentschieden gegen Hoffenheim zufrieden sein. Wieder ein Punkt mehr auf dem Konto."

Bilderstrecke Eintracht vs. Hoffenheim: Frankfurt kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit