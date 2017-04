Nach dem Anschlag: Eintracht-Fans: Fahren Sie zum BVB?

Überdenken Eintracht-Fans nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus ihre Fahrt zum Auswärtsspiel am Samstag? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!

Ein Anschlag erschüttert Deutschland: Nachdem am Dienstagabend ein Sprengsatz in unmittelbarer Nähe des Mannschaftsbus des BVB Dortmund detoniert war - ein Spieler erlitt schwere Verletzungen -, fragen sich viele Fußballfans, wie sicher der Stadionbesuch in Zeiten des Terrors noch ist.Am kommenden Samstag soll Eintracht Frankfurt die Dortmunder zum Auswärtsspiel besuchen. Wir fragen Eintracht-Fans, ob sie die Fahrt nach Dortmund angesichts des Anschlags überdenken.