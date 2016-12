Bilderstrecke Knochenhartes Spitzenspiel: Eintracht trennt sich 0:0 von Hoffenheim

Die Fans der Eintracht sind zufrieden aufgrund des erreichten Renis gegen den Tabellennachbarn aus Hoffenheim. Nicht gefallen hat den Anhängern, dass einige Eintracht-Spieler eine sehr harte Gangart an den Tag legten und ihre Emotionen nicht im Griff hatten. Im offiziellen Forum der Eintracht diskutieren die Anhänger über die (Nicht)-Leistung des Schiedsrichters und des teils brutalen Einsteigens beider Teams."Vor noch wenigen Jahren hätten wir solch ein Spiel womöglich kurz vor Schluss noch verloren, das ist heute anders. Die notwendige Aggressivität ist da, insbesondere daheim. Die ganze Eskalation gestern ist auch zum Großteil dem unfähigen Schiedsrichter zu verdanken, der völlig überfordert war. Trotzdem müssen sich einige unserer Spieler mal selbst hinterfragen, ob manche Aktion so wirklich notwendig war oder ob man das nicht abgeklärter lösen kann", meint cm47.DeMuerte ist erstaunt über David Abraham und hofft, dass sich Kovac seinen Verteidiger zur Brust nimmt: "Zur Schiri Leistung heute ist im Grunde alles gesagt. Dem ist das Spiel völlig aus dem Ruder gelaufen. Was da allerdings in Abraham vorging ist mir ein absolutes Rätsel. Dieser Ellbogencheck geht gar nicht und darüber muss Kovac dringend mit ihm reden, denn dies hätte zwingend eine rote Karte nach sich ziehen müssen. Ansonsten sollte man dieses Spiel ganz schnell abhaken und seine Lehren daraus ziehen. Denn zu mehr taugt die Partie heute definitiv nicht."Der gleichen Meinung ist Adler Steigflug: "Letztendlich muss aber Kovac auch nochmal ein paar Worte an die Spieler richten. Auch wenn der Schiri mit seiner Arbeitsverweigerung zu übermäßigen Reaktionen einlädt: Die Jungs müssen sich besser unter Kontrolle haben." JanFurtok4ever ist froh, dass es nur eine Rote Karte für die Eintracht gab: "Schon zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Da ist die Krise! Aber ernsthaft, hätte man schon gewinnen können durch die klar besseren Chancen, aber letztendlich kann man wohl froh sein, dass der Schiri nicht noch wild irgendwelche anderen Leute vom Platz gestellt hat."Bei einem sind sich aber fast alle Fans einig: Schlechtester Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter. "Der Schiedsrichter war eine unfassbare Dreistigkeit!!!! Wo hat Chandler eine Tätigkeit gemacht? Das Spiel hätte gut werden können, das hat der Dingert toll zerstört!! Wir hätten ein 1:0 verdient gehabt. Versauter Abend", ließ bernhard1899 kein gutes Haar an Schiedsrichter Dingert.Ebenfalls enttäuscht von der Leistung des Unparteiischen war SGE Werner: "Remis geht in Ordnung, auch wenn wir etwas besser waren. Katastrophaler Schiri und eine hässliche, wenn auch defensivstarke Partie von beiden Teams." VonNachtmahr1982 plädiert für Profischiedsrichter: "Ich bin ja eh schon seit 5 oder 6 Jahren für Profischiris wie in England. Zumindest ist es offensichtlich das die Leistungen der Schiris in der Bundesliga als schlechter werden."Fußball zum Abgewöhnen ware es für DougH: "Eintracht wäre ein verdienter Sieger gewesen, da sie wesentlich mehr investiert haben in der zweiten Hälfte und auch ein deutliches Chancenplus hatten. Es war eine katastrophale Schiedsrichter-Leistung!! Und das Spiel war keine Werbung für den Fußball!" Der Meinung schließt sich peter an: "Ich war von dem Spiel die meiste Zeit nur genervt. ab der 60. wollte ich nur noch dass es schnell vorbei geht. so eine Schiedsrichterleistung habe ich auch noch selten gesehen. So etwas habe ich echt ewig nicht mehr gesehen. Fußball war das nicht wirklich."