Eintracht Frankfurt: Eintracht-Fete diesmal auf dem Breitscheidplatz – Körbel trägt den Pokal

Auch beim DFB-Pokalfinale 2018 am Samstag, 19. Mai, werden die Eintracht-Anhänger in der Ostkurve ihren Platz finden. Eintracht-Legende Charly Körbel wird den Pokal auf den Rasen des Olympiastadions in Berlin tragen.

Viele Fußball-Fans werden sich noch an diese Bilder vom Pokalfinale 2017 erinnern: 30 000 Frankfurt-Fans verwandelten die Ostkurve des Berliner Olympiastadions in ein schwarz-weißes Eintracht-Meer – einheitlich gekleidet und mit einer Choreographie, die schon vor dem Spiel Gänsehautmomente bescherte.

Und inzwischen steht fest: Auch beim DFB-Pokalfinale 2018 am Samstag, 19. Mai, werden die Eintracht-Anhänger in der Ostkurve ihren Platz finden. Einer ähnlich stimmungsvollen Atmosphäre steht also nichts im Wege. Auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Marathontor befindet sich dementsprechend der Bereich der Bayern-Fans.

Ebenfalls an das vergangene Jahr knüpft das Spieltags-Outfit der Eintracht an. Das Team wird in weißen Trikots, schwarzen Hosen und weißen Stutzen auflaufen. Diesjähriger Pokalbotschafter der Eintracht, der die Trophäe auch ins Stadion tragen wird, ist die Frankfurter Legende Karl-Heinz „Charly“ Körbel, vierfacher Pokalsieger mit dem Club (1974, 1975, 1981 und 1988).

Das Frankfurter Fan-Fest steigt in diesem Jahr hingegen nicht auf dem Alexanderplatz, der im vergangenen Jahr kurzerhand in „Alex-Meier-Platz“ umgetauft worden war. Location für die Party vor dem Spiel am Samstagnachmittag ist der Breitscheidplatz. Marketing-Vorstand Axel Hellmann nach dem ersten Organisations-Meeting in Berlin: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, weil all unsere Wünsche für die Rahmenbedingungen im Hinblick auf das Pokalfinale erfüllt werden.“

Alle Kartenwünsche von Eintracht-Fans für das Finale werden dagegen nicht erfüllt werden können. „Wir könnten sicher 120 000 Eintrittskarten verkaufen“, hatte Axel Hellmann nach dem Triumph auf Schalke gemutmaßt. Die Eintracht erhält vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) aber nur ein Kontingent von rund 20 000 Tickets, aufgeteilt in den Preiskategorien zu 150 Euro und 110 Euro (ca. 2000 Tickets), sowie zu 90 Euro und 60 Euro (ca. 18 000 Tickets) sowie rund 60 Tickets für Rollstuhlfahrer zu 10 Euro.

Die Bewerbungsfrist über das DFB-Internetportal ist bereits abgelaufen. Und eine realistische Chance auf eine Eintrittskarte haben praktisch nur Mitglieder der Frankfurter Eintracht.

Priorität 1: Fans mit personalisierten Dauerkarten, die gleichzeitig Eintracht-Mitglied (Stichtag 11. Februar 2018) sind: Pro Dauerkarte ein Final-Ticket.

Priorität 2: Besitzer von Fanclub-Dauerkarten, deren Inhaber auch Eintracht-Mitglied sind. Auch sie erhalten pro Dauerkarte ein Final-Ticket.

Priorität 3: Als nächstes kommen Fanclubs in Betracht, die in den vergangenen Jahren regelmäßig die Auswärtsspiele von Eintracht Frankfurt unterstützt haben.

Priorität 4: Anschließend haben die Halter von Auswärts-Dauerkarten noch eine Chance.

Über die exakten Termine der jeweiligen Verkaufsphasen informiert die Eintracht die relevanten Personen per E-Mail.

