Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt: Kein Saft mehr

Ganz aufrecht saß er da. Der feste Blick richtete sich auf einen Punkt ganz weit hinten im Raum. Man sah Niko Kovac die Enttäuschung an. Ein wenig Genugtuung und Selbstgewissheit war beim Trainer der Frankfurter Eintracht aber auch zu fühlen.

Noch am Freitag hatte Kovac eindringlich analysiert, warum seine Mannschaft im Vergleich zu Bayer Leverkusen kein Spitzenteam der Fußball-Bundesliga sei. Am Samstag wurde er bestätigt. „Leverkusen ist Champions League, wir sind noch nicht da“, stellte Kovac nach dem deutlichen 0:3 (0:1) gegen die Werkself fest: „Meine Mannschaft hat alles versucht, ist aber auf einen sehr guten Gegner getroffen.“

Da wollte jemand schnell einen großen Haken hinter einen verkorksten Nachmittag machen. „Das war heute eine kleine Delle. Die müssen wir ausbügeln und nächste Woche wieder so zu Werke gehen, wie wir das bisher gemacht haben“, erklärte der Frankfurter Coach: „Wir sind hingefallen, nun müssen wir wieder aufstehen.“ Der nächste Gegner heißt am Samstag FC Ingolstadt. Bislang hat die Eintracht in dieser Saison noch nie zwei Spiele in Folge verloren.

„Schwarzer Tag“

Für Kovacs Team spricht, dass es im Januar bereits das 0:3 in Leipzig problemlos weggesteckt hat. Außerdem haben die Frankfurter in dieser Woche anders als in der vergangenen keine Zusatzbelastung zu verkraften. Die Dreifach-Schicht war für die Eintracht-Verantwortlichen der Hauptgrund für den Einbruch in Leverkusen.

„Wir haben Darmstadt geschlagen und im Pokal das Viertelfinale erreicht“, betonte der Trainer: „Zum Schluss ist uns der Saft ausgegangen. Das 0:3 ärgert mich. Aber ich will jetzt nicht meine Mannschaft in Grund und Boden reden, sondern die Stärke des Gegners hervorheben.“ Kovacs Parole an diesem „schwarzen Tag“ (Timothy Chandler): „Abhaken, nächste Woche geht’s weiter.“

Auch Bruno Hübner schob die Niederlage auf die „fehlende Frische“. Das Resultat: Zu viele Fehlpässe und zu wenig mannschaftliche Kompaktheit hatte der Eintracht-Sportdirektor gesehen. Auch einen Rückschlag? „Nein, glaube ich nicht.“ Hübners Antwort kam schnell und ansatzlos. Zu viele schlechte Gedanken sollten trotz des ernüchternden 0:3 nicht blühen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Eintracht in Leverkusen wieder einmal eine Anfangsphase regelrecht verschlief. Javier Hernandez brachte Bayer schon in der 5. Minute in Führung und nutzte dabei die Unsortiertheit und Zögerlichkeit der gesamten Frankfurter Abwehr. Danach vergaben Mijat Gacinovic (20.) und Branimir Hrgota (26.) zwei gute Chancen, um dieses Spiel noch einmal zu drehen. Das rächte sich nach der Pause, als die Kräfte schwanden und erneut „Chicharito“ (63.) sowie der eingewechselte Kevin Volland (78.) für Leverkusen trafen. „Wir hätten unsere beiden Chancen in der ersten Halbzeit nutzen müssen“, sagte Kovac: „Das waren Chancen, wie man sie in Leverkusen nicht so oft bekommt. So sind wir mit einem Rückstand in die zweite Halbzeit gegangen, und dann wird es in Leverkusen natürlich schwierig.“

Und zur Wahrheit gehört ebenfalls, dass die Rotation des Trainers in Leverkusen nicht funktionierte und einige Spieler gegen die schnellen und wendigen Leverkusener ihre Grenzen aufgezeigt bekamen. Allen voran Michael Hector, der als Vertreter des verletzten David Abraham in der Abwehr ein ständiges Sicherheitsrisiko war. Aber auch die neuen Offensivkräfte Aymen Barkok, Branimir Hrgota und Mijat Gacinovic konnten allesamt nicht überzeugen. Ante Rebic, den Kovac am Tag vor dem Spiel wegen seiner Leistung bei der Pokalpartie in Hannover noch ausgiebig gelobt hatte, saß in Leverkusen – wie der in Hannover ebenfalls starke Haris Seferovic – zunächst nur auf der Bank. „Wir gucken genau, wer kann und wer nicht kann“, sagte der Trainer hinterher: „Glauben Sie mir, Ante konnte nicht.“

Kovac hat es in Leverkusen noch einmal wiederholt: „Wir sind noch nicht so weit, wie uns der eine oder andere sieht.“ Ganz zum Schluss hörte er sich dann sogar an wie ein um das Gedeihen des Nachwuchses besorgter Vater: „Wir müssen noch viel essen.“