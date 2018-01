Testspiel: Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Erzgebirge Aue

Eintracht Frankfurt hat sein erstes Testspiel im Winter-Trainingslager in Spanien souverän gewonnen.

Gegen den Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag souverän mit 3:1 (0:0, 3:0) durch. In dreimal 45 Minuten erzielten Sebastien Haller (52. Minute), Branimir Hrgota (66.) und Mijat Gacinovic (90.) die Tore für den Bundesligisten in Pinatar. Michael Maria (108.) gelang für Aue nur noch der Anschlusstreffer.

(dpa)