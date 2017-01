Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 beginnen Vorbereitung

Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt am heutigen Dienstag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainer Niko Kovac begrüßt seine Spieler zum Training an der Commerzbank-Arena. Bei Darmstadt 98 macht sich hingegen der neue "Lilien-Coach" Torsten Frings ans Werk.

Nach knapp zwei Wochen Winterpause starten die beiden hessischen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SV Darmstadt 98 heute in die Vorbereitung. Bereits um 11.00 Uhr bittet Trainer Niko Kovac seinen Kader an der Commerzbank-Arena zum Trainingsauftakt. Am Nachmittag (15.00 Uhr) beginnen dann die „Lilien” unter dem neuen Cheftrainer Torsten Frings mit der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison.

Die Eintracht, die nach 16 Spielen überraschend auf Tabellenplatz vier rangiert, reist bereits am Mittwoch zum Trainingslager nach Abu Dhabi und bezieht im vornehmen Hotel „Emirates Palace“ bis zum 15. Januar Quartier. Mit dem Ecuadorianer Andersson Ordonez wird ein neuer Spieler mit dabei sein. Zudem kehren noch vier Spieler, die sich lange im Krankenstand befunden haben, zurück zur Mannschaft.



Tabellenschlusslicht Darmstadt bricht am Freitag zur einwöchigen Vorbereitung nach San Pedro del Pinatar in Spanien auf. Beide Teams bestreiten ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr am 21. Januar: Darmstadt empfängt Borussia Mönchengladbach. Frankfurt muss im Samstagabend-Spiel zu RB Leipzig.

(dpa)