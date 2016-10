Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt verabschiedet sich aus Gladbach mit einem torlosen Remis

Das übliche Pausenprogramm im mit 54 014 Zuschauern ausverkauften Borussia-Park gestaltete sich diesmal schwierig. In der Regel flimmern dort zur Erbauung der Mönchengladbacher Anhänger die Tore und besten Angriffe ihrer „Fohlen“ über die Leinwand. So etwas aber hatten die Gäste von der Frankfurter Eintracht an diesem Freitagabend weitgehend zu verhindern versucht. Einen mageren Schuss von Kapitän Lars Stindl, mehr gab es aus Gladbacher Sicht nicht zu zeigen nach der ersten Halbzeit – und das aus jüngsten Spitzenjahren verwöhnte Borussen-Publikum pfiff auf seine in dieser Bundesliga-Saison noch nicht so recht in Schwung gekommene Elf. Während im Frankfurter Block große Zufriedenheit herrschte, und daran sollte sich bis über den Abpfiff hinaus nichts ändern, auch ohne Tore: Mit dem 0:0 verdiente sich die Eintracht einen Punkt bei einem Champions-League-Teilnehmer, der normalerweise keine Selbstverständlichkeit ist.

„Wir haben taktisch hervorragend gespielt“, lobte Trainer Niko Kovac seine Mannschaft. „Wir wussten, dass es gefährlich werden kann, wenn wir ihnen Räume geben. Aber wir haben fast nichts zugelassen.“ Dass es an Chancen auf beiden Seiten mangelte und der Abend für die Zuschauer vielleicht nicht besonders spannend war, änderte nichts daran, dass es eine reife Leistung der Eintracht war. Zum letzten von drei Pflichtterminen innerhalb von acht Tagen waren erwartungsgemäß vier Frankfurter Sieger von Hamburg zurück auf den Rasen rotiert – Branimir Hrgota, Marco Fabian sowie die Außenverteidiger Bastian Oczipka und Timothy Chandler, die am Dienstag gegen den FC Ingolstadt alle erst einmal auf der Bank gesessen hatten. Vom Personal her ähnelte das dem 3:0 beim HSV, in der Grundordnung her den 120 Pokalminuten gegen Ingolstadt, die dem Elfmeter-Glück vorangegangen waren:

So rückte Makoto Hasebe, der mit viel Ruhe und Übersicht eine ganz starke Vorstellung in seiner neuen Libero-Rolle geben sollte, als zusätzliche Absicherung wieder ins Abwehrzentrum. Die Eintracht verteidigte in einer Fünferkette, was wiederum nicht hieß, dass sie sich am eigenen Strafraum versteckte. Zwar waren die Gäste, diesmal in roten Trikots und schwarzen Hosen, bemüht, die Reihen geschlossen zu halten, das hatte Kovac ja angekündigt. Dass sie aber mit ihrer Abwehrarbeit schon weit in der gegnerischen Hälfte begannen, dem Gegner früh den Ball abzujagen versuchten, damit hatte der Trainer die Gladbacher wohl ein wenig überrascht – jedenfalls behagte es ihnen nicht. Ein ums andere Mal ließen sie sich so zu Fehlern im Aufbau treiben. Ein wenig hing ihnen dabei auch die Reisemüdigkeit durch die zusätzlichen Königsklassen-Termine nach, und die Verletzungssorgen, die sie seit Wochen mit sich herumschleppen.

So oder so waren die Frankfurter Fast-Absteiger gegen Gladbachs Europa-Vertreter lange die bessere Mannschaft, mit dem Selbstbewusstsein des gelungenen Neustarts. Sie hatten neben ein paar guten Ansätzen auch eine sehr gute Chance: Der im Sommer aus Gladbach gekommene Hrgota, der vorher betont hatte, wie besonders diese Rückkehr an den alten Arbeitsplatz für ihn sein würde, traf nach einer Kombination mit Mijat Gacinovic aus spitzem Winkel indes nur das Außennetz.

Furchtbar viel mehr Aufregung gab es vor beiden Toren erst einmal nicht. Die Frankfurter aber waren schon bemüht, die von Kovac geplanten Nadelstiche zu setzen. Es war ein seriöser Auftritt einer gefestigten Mannschaft, die im Vergleich mit dem 0:3 im Borussia-Park zu Beginn von Kovacs Rettungsmission im März kaum mehr wiederzuerkennen war.

Die zweite Halbzeit wurde dann auch zu einer Kraftfrage: Wer hatte am Ende der anstrengenden Woche mehr Körner übrig? Mit zunehmender Müdigkeit schlichen sich hüben wie drüben ein paar Fehler ein, das Spiel wurde so auch offener. Mascarell (54.) und Oczipka (58.) versuchten es mit Weitschüssen, dann hatte die Eintracht Glück: Nachdem Oczipka den Ball verlor, hätte ihn Mascarell bei seiner starken Rettungstat um ein Haar ins eigene Tor gegrätscht (69.). Kurz danach knallte Oscar Wendt den Ball an die Latte des Frankfurter Tores, Eintrachts Torwart Lukas Hradecky hatte da noch seine Finger dran – mit einem „Riesen-Reflex“, staunte Gladbachs Trainer André Schubert. Auf der Gegenseite wurde Fabian eben noch abgeblockt wurde.

Es war gegen Ende ein Duell mit mehr Kampfbereitschaft als fußballerischer Klasse, zu einem vollen Erfolg fehlte auf beiden Seiten die letzte Präzision. Zumindest die Eintracht aber konnte auch mit dieser Nullnummer sehr gut leben. Einen „Punkt der Leidenschaft“ verbuchte Kovac schließlich, der mit viel Einsatz verteidigt wurde, als die Kräfte schwanden. Stolze 15 Zähler aus neun Spielen sind es nun insgesamt – das hätte kaum einer der Eintracht vor der Saison zugetraut.

Gladbach: Sommer – Korb, Jantschke, Vestergaard, Elvedi – Kramer, Dahoud (74. Herrmann) – Johnson (87. Schulz), Wendt – Stindl – Hahn. – Frankfurt: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Hasebe – Mascarell, Gacinovic (82. Tarashaj) – Huszti, Fabian – Hrgota (75. Seferovic). - Schiedsrichter: Zwayer (Berlin). - Zuschauer: 54 014. - Gelbe Karten: Johnson/Huszti, Tarashaj.





