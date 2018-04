Eintracht Frankfurt: Eintracht: Mit Willen und Disziplin ins Finale

Nach einer strittigen Szene in der Nachspielzeit hatten sie es überstanden: Wie im vergangenen Jahr steht die Frankfurter Eintracht im Endspiel um den DFB-Pokal.

Unglaublich, aber wahr: Die Frankfurter Eintracht hat es tatsächlich geschafft. Zum zweiten Mal in Folge hat das Team von Trainer Niko Kovac das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Und wie im vergangenen Jahr durch einen Auswärtssieg im Halbfinale. Luka Jovic war in der 75. Minute vor 61 891 Besuchern der Schütze des Siegtores beim 1:0 (0:0) in der Arena von Schalke. 04. Die letzten zehn Minuten musste die Eintracht sogar zu Zehnt überstehen, weil der gerade eingewechselte Gelson Fernandes nach einem Tritt gegen Leon Goretzka die Rote Karte sah. Dann begann die große Party – und die Vorfreude auf Berlin und das Finale am 19. Mai gegen Bayern München. Nach dem Spiel kam es noch auf der Tribüne zu Schlägereien zwischen Fans beider Lager.

„Es tut uns unheimlich gut in dieser Phase. Es war eine unfassbare Willensleistung von den Jungs“, sagte Eintracht-Manager Fredi Bobic. Die Schalker landeten dagegen hart auf dem Boden der Tatsachen. „Dass wir alle enttäuscht sind, ist klar. Wir hätten unsere Tore machen müssen“, sagte S04-Sportvorstand Christian Heidel: „Frankfurt hat es insgesamt kämpferisch nach Hause gefahren.“

Die ganz große Runderneuerung hatte bei der Eintracht nicht stattgefunden. Aus der Leverkusener Startelf blieben aber Simon Falette, der gar nicht im Kader stand, Gelson Fernandes und Danny da Costa draußen. Dafür erlebte Omar Mascarell nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback im defensiven Mittelfeld. Und Marco Russ rückte für Falette in die Verteidigung. Kevin-Prince Boateng hatte sich für seine ganz persönliche Rückkehr nach Schalke ebenso rechtzeitig fit gemeldet wie Luka Jovic, der an vorderster Front stürmte.

Eine gute halbe Stunde lang tat sich so gut wie nichts vor den beiden Toren. Schalke hatte zwar viel den Ball aber brachte nach vorne wenig zustande. Das lag auch an der konzentrierten Frankfurter Abwehr, die viel ablief und königsblaue Ballverluste provozierte. Aber am Umschaltspiel der Eintracht haperte es. Marco Fabián dribbelte sich im Mittelfeld oft fest, Marius Wolf und Jetro Willems zeigten auf den Flügeln zwar gute Ansätze, konnten sich aber nicht durchsetzen, Omar Mascarell beschränkte sich auf die Defensive.

Und Kevin-Prince Boateng bekam viel Schalker Härte zu spüren. Schon nach elf Minuten krümmte sich der Heimkehrer nach einer Attacke von Marko Pjaca mit Oberschenkelschmerzen am Boden und musste an der Seitenlinie behandelt werden. Kurz zuvor hatte Boateng noch die einzige echte Frankfurter Chance eingeleitet. Nach einem langen Ball von Jonathan de Guzman legte er per Kopf zu Luka Jovic ab, doch dessen Schuss wurde eine sichere Beute des Ex-Frankfurters Ralf Fährmann im Schalker Tor (7.).

Später Pokal-Fight

Es war lange eine zähe Angelegenheit, die den Zuschauern da in der ersten Halbzeit angeboten wurde. Nach 25 Minuten verzeichnete die Statistik noch immer keinen Schalker Torschuss. Ein Pokal-Fight entwickelte sich so nur langsam. Aber in der 32. Minute hatten die Gastgeber gleich zwei gute Möglichkeiten. Erst wurde ein strammer Schuss von Daniel Caligiuri von David Abraham gerade noch zur Ecke und nicht ins eigene Tor abgefälscht. Und dann lenkte Lukas Hradecky nach dem Eckstoß den Kopfball von Burgstaller über die Latte.

Jetzt herrschte auch etwas mehr Stimmung in der Schalke-Arena. Kevin-Prince Boateng konnte sie allerdings ab der 43. Minute nicht mehr auf dem Rasen genießen. Die Oberschenkelprobleme beim Frankfurter Leitwolf erwiesen sich als zu gravierend. Dass Boateng auf Schalke immer noch eine Reizfigur ist, zeigte das gellende Pfeifkonzert, als er für Mijat Gacinovic das Feld räumte.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ein ähnliches Bild wie während der ersten 45 Minuten: Schalker und Frankfurter geizten mit echten Bemühungen im Angriff. Und so war es fast schon eine Zufallsaktion, als Marco Fabián in der 56. Minute aus dem Hinterhalt weit über das Schalker Tor zielte. Den Schalker und den mitgereisten Frankfurter Anhang schien das nicht zu stören. Sie feierten ihre Teams ab der 60 Minute, als hätten sie das Finale beide schon erreicht. Und dann, wie aus dem Nichts, doch beinahe die Schalker Führung. Naldo schickte Burgstaller auf die Reise, der schüttelte im Eintracht-Strafraum Russ ab, doch sein scharfer Ball nach innen trudelte an der Torlinie entlang ins Aus (65.).

Jetzt begann so langsam die Pokal-Musik zu spielen. Und Hradecky zeigte, sein Tief überwunden zu haben. Zweimal klärte der Frankfurter Schlussmann. Zuerst gegen den frei vor ihm aufgetauchten Burgstaller (67.). Und eine Minute später parierte er den wuchtigen Schuss des eingewechselten Konoplyanka. Mitten hinein in diese kleine königsblaue Drangperiode fiel dann der überraschende Frankfurter Führungstreffer. Und es war wieder einmal Luka Jovic, zuletzt Torschütze vom Dienst bei der Eintracht. Jonathan de Guzman schlug in der 75. Minute eine seiner gefährlichen Ecken, Jovic verlängerte mit der Hacke ins lange Schalker Eck. Ein echter Leckerbissen.

Niko Kovac wollte nun auf Nummer sicher gehen. In der 72. Minute hatte er schon Danny da Costa für den angeschlagenen Willems gebracht. Und nach dem Führungstor kam Gelson Fernandes für Mascarell. Doch der Schweizer Nationalspieler blieb nur zwei Minuten auf dem Platz. Nach einem harten Tritt gegen Goretzka zeigte ihm Schiedsrichter Hartmann erst die Gelbe und dann – nach Intervention des Video-Assistenten – die Rote Karte.

Nun wurde es noch einmal brenzlig. In der Nachspielzeit gab Schiedsrichter Robert Hartmann den vermeintlichen Ausgleich von Franco di Santo wegen Handspiels nicht – eine strittige Entscheidung, bei der die Eintracht Glück hatte, wie auch Bobic bestätigte. Danach war grenzenloser Jubel.

Schalke: Fährmann – Stambouli, Naldo, Kehrer (81. Teuchert) – Schöpf, Bentaleb, Caligiuri – Goretzka, Harit (88. Di Santo) – Burgstaller, Pjaca (52. Konoplyanka). – Frankfurt: Hradecky – Russ, Hasebe, Abraham – Wolf, Mascarell (78. Fernandes), de Guzman, Willems (72. da Costa) – Kevin-Prince Boateng (43. Gacinovic), Fabian – Jovic. – SR: Hartmann (Wangen). – Tor: 0:1 Jovic (75.). – Zuschauer: 61 891 (ausverkauft). – Rote Karte: Fernandes wegen groben Foulspiels nach Videobweis (81.). – Gelbe Karten: Harit – Mascarell, Jovic