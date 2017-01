Eintracht Frankfurt: Eintracht: Spieler nicht aussortiert - trotzdem Training bei U19

Gleich vier Spielen fliegen nicht mit der Eintracht ins Trainingslager in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Flum, Medojevic, Bunjaki und Gerezgiher bleiben in Frankfurt und sollen bei der SGE-Jugend trainieren. "Aussortiert" habe man sie deshalb aber nicht, heißt es bei den Eintracht-Verantwortlichen.

Eintracht Frankfurt hat betont, dass in der Winterpause keine Spieler aus dem Bundesliga-Kader aussortiert werden. Nur für das Trainingslager in Abu Dhabi würden Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Joel Gerezgiher und Enis Bunjaki aus unterschiedlichen Gründen nicht berücksichtigt, teilte der Verein am Mittwoch mit. Auf diese Feststellung lege man großen Wert.



Am Dienstag hatten verschiedene Medien - unter anderem die FNP - berichtet, die SGE habe das Quartett aussortiert und den Spieler nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen.

Allerdings räumte Sportdirektor Bruno Hübner ein, dass es bei Flum, Gerezgiher und Bunjaki darum gehe, dass sie mehr Einsatzzeiten bekämen. Medojevic müsse dagegen nach Verletzungen erst langsam wieder an die Belastung gewöhnt werden.

Beim Trainingsauftakt am Dienstag hatte Trainer Niko Kovac erklärt, die Betroffenen wüssten schon länger, wie man in Zukunft mit ihnen plane, damit sie sich „entsprechend vorbereiten könnten, dass sie eventuell ausgeliehen werden können oder auch andere Clubs auch schon jetzt finden können”.



Die Verträge von Flum, Medojevic und Bunjaki enden im Sommer. Danach wären sie ablösefrei auf dem Transfermarkt. Gerezgihers Arbeitspapier gilt noch bis 2018. Von geplanten Verlängerungen der laufenden Arbeitspapiere ist bislang nichts bekannt. Ein Leih-Geschäft, wie es Trainer Kovac andeutet, kommt deshalb vorerst nur bei Joel Gerezgiher in Frage.



Während der Rest des Kaders von Donnerstag bis zum 15. Januar in Abu Dhabi ein Trainingslager absolviert, haben die vier Spieler laut Verein in den kommenden Tagen bei der U19 die Option, unter Trainer Alexander Schur professionell zu trainieren.

