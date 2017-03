Eintracht Frankfurt: Eintracht-Trainer Kovac erhält Fair Play Preis

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac wird mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports ausgezeichnet. Der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten erhält den vom Deutschen Olympische Sportbund und dem Verband Deutscher Sportjournalisten gestifteten Preis am 16. März im Rahmen der Schlossgespräche in Wiesbaden-Biebrich. Dies teilte der DOSB am Freitag mit.

Kovac hatte beim Relegations-Rückspiel der Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt im Mai 2016 im Moment des Sieges seiner eigenen Mannschaft großes Mitgefühl für die unterlegenen Nürnberger gezeigt. Anstatt mit seinen Spielern den Klassenerhalt zu feiern, tröstete er die unterlegene Mannschaft. „Die ehrliche Empathie für den sportlichen Gegner gerade im Angesicht des eigenen, wichtigen Sieges, ist beispielhaft für faires Verhalten im Sport”, urteilte die Jury des Preises.

Der Sonderpreis geht an das Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.”, das sich 2016 umfassend und vielfältig für bessere Lebensbedingungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche in Rio de Janeiro, einsetzte.

(dpa)