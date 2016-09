Eintracht Frankfurt: Eintracht-Verteidiger Abraham für Freiburg-Spiel fit

Abwehrspieler David Abraham steht Eintracht Frankfurt im Bundesligaspiel beim SC Freiburg an diesem Samstag zur Verfügung. Der 30 Jahre alte Argentinier hat die in der Vorwoche beim 3:3 gegen Hertha BSC erlittene Innenbandverletzung auskuriert. „Er ist zu einhundert Prozent fit und einsatzbereit”, berichtete Eintracht-Trainer Niko Kovac am Freitag. Er kann somit personell aus dem Vollen schöpfen. „Es sind alle Mann an Bord”, verkündete Kovac.

(dpa)