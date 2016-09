Eintracht Frankfurt: Eintracht-Vorstand Hellmann warnt Fans vor neuerlichen Krawallen

Vorstandsmitglied Axel Hellmann hat die Fans von Eintracht Frankfurt vor dem brisanten Hessen-Derby in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Darmstadt 98 eindringlich vor neuerlichen Krawallen gewarnt. „Das Spiel ist der Gradmesser, ob die Fangruppen überhaupt noch in der Lage sind, alle zu erreichen. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir gezwungen, bestimmte Dinge in der Zukunft anders zu regeln, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Unsere Konzepte werden dann weniger auf einen Dialog angelegt sein, sondern sich verstärkt an repressiven Maßnahmen orientieren müssen”, sagte Hellmann der Deutschen Presse-Agentur.

In der Vorsaison waren beide Spiele zwischen den hessischen Rivalen von Ausschreitungen überschattet worden. Beim Hinspiel in Frankfurt hatten Eintracht-Fans Darmstadt-Fahnen verbrannt und Knallkörper auf das Feld geworfen, was eine Spielunterbrechung zur Folge hatte. Der Deutsche Fußball-Bund verhängte daraufhin einen Zuschauerausschluss für die Partie in Darmstadt, wo es dann zu Tumulten in der Innenstadt mit rund 530 Festnahmen kam.

Zuletzt waren die Eintracht-Fans beim Pokalspiel in Magdeburg negativ aufgefallen, als sie Leuchtraketen in den gegnerischen Zuschauerblock abfeuerten. „Wir sind seit diesen Vorfällen im permanenten Dialog. Die Signale, die wir von allen Seiten erhalten haben - auch von den Ultras, die sich schriftlich erklärt haben - sind ermutigend”, sagte Hellmann. Sollte das Derby ruhig verlaufen, wäre dies für ihn Anlass zur Hoffnung, dass es bei den Fans zu einer Veränderung der Haltung komme.

(dpa)